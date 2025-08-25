Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un gradito ritorno nel capoluogo campano. Nella puntata che andrà in onda giovedì 4 settembre alle 20:50 su Rai 3, Vinicio rientrerà a Napoli per aiutare suo fratello Gennaro, mentre Michele riceverà una brutta notizia riguardo il recupero fisico della sua gamba. Ci sarà spazio anche per le indagini della polizia in merito all'aggressione a Gagliotti. Ai Cantieri Flegrei Palladini quindi verrnano ascoltate le testimonianze dei presenti.

Vinicio rientra a Napoli per stare vicino a Gennaro

Vinicio tornerà in città per aiutare suo fratello Gennaro, rimasto coinvolto in un pestaggio.

A colpirlo è stato Roberto Ferri, suo socio in affari. Sarà quindi necessario chiarire le responsabilità e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La polizia avvierà le indagini, recandosi sul luogo dell’aggressione: i cantieri Flegrei Palladini. Qui verranno raccolte le testimonianze di chi ha assistito alla scena, tra cui gli operai dell’azienda navale e Luciana, che risulta essere informata sui fatti. Nell’inchiesta saranno coinvolti anche Roberto Ferri e sua moglie Marina.

Michele riceve una brutta notizia riguardante la sua gamba

Nel frattempo, Michele Saviani riceverà una notizia difficile riguardo alla sua salute e al recupero fisico dopo la sparatoria che lo ha portato al coma. Il giornalista verrà a sapere qualcosa sulla sua gamba.

Le anticipazioni non forniscono ulteriori dettagli, ma lasciano intendere che si tratti di una novità negativa: potrebbe infatti emergere che la gamba di Michele non tornerà più come prima e che sarà costretto a usare la stampella per camminare. Sarà necessario attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.

Intanto Damiano potrebbe prendere una decisione importante, anche se non è ancora chiaro se riguarderà la sfera professionale o quella privata.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Clara è tornata a Napoli

Negli episodi precedenti, Clara è tornata a Napoli insieme a Nunzia e Federico. Questo ha reso Alberto felicissimo, poiché ha potuto riabbracciare suo figlio. Per l’avvocato Palladini c’è stato anche un altro ritorno inaspettato: quello di Gianluca, suo figlio maggiore.

Tuttavia, quest’ultimo ha vissuto un momento drammatico, venendo aggredito brutalmente dal suo padrone di casa, che era anche il suo datore di lavoro. Gianluca ha scelto di non raccontare nulla al padre e ha iniziato a vagare per le strade della città. A causa dei forti dolori, si è recato all’ospedale San Filippo di Napoli, dove è stato prontamente assistito da Rossella Graziani, che ha deciso di trattenerlo in osservazione per una notte. Il giorno seguente, Gianluca si è presentato a Palazzo Palladini, a casa di Luca e Giulia, che lo hanno accolto con piacere e gli hanno chiesto spiegazioni su quanto accaduto. Il ragazzo ha quindi raccontato i dettagli dell’aggressione, ma poco dopo si è verificato un colpo di scena: Alberto ha bussato alla porta della terrazza e si è trovato davanti suo figlio, che credeva ancora a Siena.