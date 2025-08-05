Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano la risoluzione di un mistero che ruota attorno a un personaggio. Nella puntata che andrà in onda giovedì 7 agosto alle 20:50 su Rai 3, Gianluca riuscirà a trovare il coraggio per svelare il suo segreto a due amici. Saranno infatti Luca e Giulia a raccogliere le confidenze del giovane Palladini, scoprendo quindi cosa gli è accaduto negli ultimi giorni, dopo essere stato picchiato e ricoverato in ospedale. Nel frattempo, Antonietta vedrà le foto del tradimento di Gennaro: Marina, infatti, mostrerà gli scatti compromettenti alla donna.

Gianluca racconta a Giulia e Luca la verità su quanto accaduto

Gianluca Palladini ha iniziato a vagare smarrito per le strade di Napoli, zoppo, malconcio e con evidenti lividi al volto. Dopo momenti di smarrimento, si è recato all'ospedale San Filippo, dove Rossella si è presa cura di lui. Sarà quindi nella puntata del 7 agosto che verrà a galla la verità su quanto gli è accaduto, grazie alla confessione che lo stesso Gianluca farà a Luca De Santis e Giulia Poggi. Questi ultimi scopriranno così cosa è successo al ragazzo negli ultimi giorni. Tuttavia, le anticipazioni dell'episodio non chiariscono quali saranno nel dettaglio le parole della coppia, né se verranno intraprese azioni per aiutare Gianluca.

Marina mostra ad Antonietta le foto del tradimento di Gennaro

Nel frattempo, Marina attuerà il suo ultimo piano di vendetta contro Gennaro e, per farlo, avrà bisogno dell’appoggio di Antonietta. Pur di portare la signora Gagliotti dalla sua parte, Giordano sarà disposta anche a farla soffrire, mettendo la donna di fronte all’amara verità, mostrandole gli scatti compromettenti del marito insieme a un’altra donna. Marina, infatti, ha assunto un investigatore privato per trovare qualcosa che potesse mettere a repentaglio il matrimonio dei coniugi Gagliotti. Per Viola, invece, sarà il momento di partire con Eugenio per Milano, dove il magistrato dovrà sottoporsi a un delicato intervento chirurgico al cuore.

Anche Rosa starà per andare in vacanza con Pino, ma Damiano farà un gesto impulsivo nei suoi confronti. Le anticipazioni della puntata del giorno successivo chiariscono che Renda bacerà la sua ex.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gianluca ha seguito Alberto

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Gianluca ha vagato per la città malconcio in seguito a un evidente pestaggio. Il giovane Palladini si è recato nei pressi dello studio legale di suo padre Alberto, probabilmente per chiedere aiuto viste le sue precarie condizioni; l’ha seguito per qualche metro, ma poi ha cambiato idea. Successivamente, Gianluca si è recato direttamente in ospedale, avvertendo forti dolori.

Spazio anche per le vicende di Marina, che ha provato ad avvicinarsi ad Antonietta, fissando un appuntamento con lei, ma non ha ancora svelato alla signora Gagliotti di avere in mano delle prove del tradimento di Gennaro, che si è lasciato andare alla passione con un’altra donna.