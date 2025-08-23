Lunedì 25 agosto avrà inizio la nuova stagione di Un posto al sole e la sinossi delle prossime puntate conferma che Roberto, Marina e Gennaro resteranno al centro della narrazione.

Le nuovissime anticipazioni dal 1° al 5 settembre rivelano che Ferri si metterà nei guai colpendo Gagliotti, dando così inizio a una serie di tragici eventi dalle conseguenze imprevedibili.

Gennaro scopre il piano di Marina

Al ritorno dalle vacanze, Marina scoprirà che il suo piano per portare Antonietta dalla sua parte ha avuto successo. La donna, stanca dei ripetuti tradimenti e delle umiliazioni subite dal marito, deciderà di vendicarsi registrando di nascosto le sue conversazioni.

L’obiettivo è quello di carpire qualche informazione che lo colleghi all’omicidio del bracciante Assane. Tuttavia, come prevedibile, qualcosa andrà storto.

Messa alle strette, Antonietta confesserà tutto e si pentirà amaramente di aver tradito la fiducia del marito. Gennaro, consapevole di poterla tenere sotto controllo senza troppi sforzi, deciderà di rivolgersi direttamente a colei che ritiene la vera artefice del complotto: Marina Giordano.

Tensione ai Cantieri e la reazione di Ferri

Gennaro, furioso, si recherà ai Cantieri dove avrà un acceso confronto con Marina. Una foto promozionale lo ritrae mentre le afferra con violenza il braccio, un gesto che non passerà inosservato a Roberto.

Ferri, vedendo che Gennaro ha osato mettere le mani addosso a sua moglie, capirà che stavolta ha davvero superato ogni limite.

Così, Roberto deciderà di passare alle maniere forti e aggredirà Gennaro. La situazione degenererà rapidamente.

Le anticipazioni rivelano che Gennaro avrà la peggio, anche se non vengono forniti troppi dettagli sulle dinamiche dello scontro. Gagliotti finirà in ospedale, ma al momento non è chiaro quanto siano gravi le sue condizioni. Una seconda immagine promozionale mostra Roberto e Marina che osservano, con evidente apprensione, quello che sembra essere il corpo di Gennaro disteso a terra.

Roberto nei guai e il ritorno di Vinicio

Roberto si troverà così a dover affrontare una denuncia per aggressione che potrebbe persino trasformarsi in un'accusa di tentato omicidio. Considerati i precedenti di Ferri, la situazione non si metterà affatto bene per lui che rischierà concretamente di finire dietro le sbarre.

Nel frattempo, Vinicio tornerà a Napoli e, pur essendo consapevole dei metodi poco ortodossi del fratello, non potrà fare altro che constatare come sia proprio lui la vera vittima. Anche Antonietta cambierà immediatamente posizione tornando a schierarsi al fianco del marito.

La famiglia Gagliotti si preparerà quindi a dichiarare guerra a Ferri e Marina che si ritroveranno più isolati che mai, mentre le indagini contro Roberto andranno avanti senza alcuna pietà. Non è chiaro se e quando Gennaro si riprenderà ma è lecito pensare che vorrà ottenere il massimo risarcimento possibile da questa vicenda. Ferri, pur di evitare un’incriminazione formale, potrebbe essere costretto a cedere le restanti quote dei Cantieri.

Secondo le anticipazioni, Roberto verrà indagato per aggressione e tentato omicidio. Nel frattempo, Vinicio farà ritorno a Napoli deciso a sostenere il fratello, ma resterà spiazzato dalle ambizioni oscure di Gennaro. Pur riconoscendone la spregiudicatezza, non potrà ignorare che la vittima della violenza sia comunque parte della sua famiglia. Intanto Antonietta, scossa dalle condizioni del marito, prenderà le distanze da Marina e sembrerà pronta a riavvicinarsi a Gennaro, aprendo nuovi scenari carichi di tensione emotiva.