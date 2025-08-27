La puntata di Un posto al sole che è andata in onda questa sera si è conclusa con un momento di forte tensione. Damiano, visibilmente irritato, ha deciso di proporre a Viola un periodo di pausa nella loro relazione. Domani la soap non andrà in onda per lasciare spazio all'atletica, quindi i telespettatori attenderanno ancora un po' per conoscere i prossimi sviluppi. La buona notizia è che venerdì 29 agosto ci sarà un doppio appuntamento.

Le anticipazioni fino al 5 settembre raccontano di una distanza sempre più profonda tra Damiano e Viola. Nel frattempo Rosa, pur vivendo una relazione serena con Pino, non riuscirà a soffocare i sentimenti che prova ancora per il suo ex.

Nel suo cuore continuerà a vivere la speranza di un ritorno e cercherà di approfittare della crisi in corso tra Renda e Bruni.

Rosa e il pensiero costante di Damiano

Le anticipazioni del doppio episodio in programma venerdì 29 agosto rivelano che Rosa sarà, suo malgrado, una spettatrice della lite tra Viola e Damiano. Anche se la relazione con Pino procede senza intoppi, nel profondo del cuore la donna non riuscirà a smettere di sperare che la crisi tra Viola e Damiano riporti il ​​suo ex tra le sue braccia.

A differenza di Damiano, infatti, Rosa ha attribuito grande importanza al bacio che si sono scambiati poco prima della sua partenza e quel momento continua a riaffiorare nella sua mente.

Un ricordo ingombrante, capace di generare in lei emozioni contrastanti e un senso di colpa difficile da nascondere.

Viola e Damiano sempre più distanti

Nelle prossime puntate in onda a settembre, la situazione tra Viola e Damiano continuerà a peggiorare. La scelta della figlia di Ornella di tornare a Milano per stare accanto a Eugenio renderà ancora più profonda la crisi con il suo compagno, e Renda non riuscirà più a sopportare le continue incertezze della donna sulla convivenza.

A complicare ulteriormente le cose, Damiano scoprirà di non aver superato il concorso per vice ispettore. Questa delusione lo porterà a prendere una decisione drastica, il cui contenuto non è stato ancora rivelato.

Damiano potrebbe davvero tornare con Rosa?

Su queste coppie regna ancora molta incertezza. Salgono le citazioni in merito ad un possibile ritorno di fiamma tra Viola ed Eugenio, e perfino una riconciliazione tra Damiano e Rosa, che fino a poche settimane fa sembrava impensabile, oggi appare più plausibile.

In questo scenario l'unico che rischia di restare di nuovo solo è Pino. L'uomo al momento non sospetta minimamente i sentimenti che Rosa continua a provare per il suo ex, ma è facile immaginare che presto la verità verrà a galla. Resta solo da capire quale sarà la sua reazione di fronte a una delusione così dolorosa.