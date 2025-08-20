Quando mancavano pochi giorni all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, Lorenzo Pugnaloni ha svelato che i piani della redazione sono cambiati. Stando a quello che ha scritto l'esperto di gossip su Instagram, le riprese della stagione 2025/2026 del dating-show cominceranno mercoledì 27 agosto e saranno quasi interamente dedicate ai confronti tra le coppie di Temptation Island.

La novità nella programmazione delle riprese di Uomini e donne

A meno di una settimana dall'inizio delle riprese delle nuove puntate di Uomini e donne (previsto per lunedì 25 agosto), si è saputo che c'è stato un cambiamento.

Come ha svelato Lorenzo Pugnaloni sui suoi canali social, Maria De Filippi darà il via all'edizione 2025/2026 del dating-show mercoledì 27 agosto, quindi 48 ore dopo rispetto alla programmazione iniziale.

L'esperto di gossip ha confermato che ci sarà una registrazione anche il giorno successivo, giovedì 28, e che entrambi gli appuntamenti dovrebbero essere dedicati a Temptation Island.

"Registrazioni spostate al 27 e al 28. In queste due puntate si parlerà quasi, se non esclusivamente, di Temptation", ha sottolineato il blogger su Instagram.

In arrivo i confronti tra fidanzati e single di Temptation

Com'era intuibile dal silenzio del cast sui social, la redazione di Temptation Island deve avergli chiesto di aspettare l'inizio delle registrazioni di Uomini e donne per tornare attivi su Instagram.

Stando a quello che si vocifera sul web, le prime puntate della nuova stagione del dating-show dovrebbero essere quasi interamente dedicate ai confronti tra i fidanzati e i single più chiacchierati del reality che si è concluso lo scorso 31 luglio.

La curiosità dei fan è tutta per quello che è successo alle coppie nell'ultimo mese e mezzo: in tanti vogliono sapere se Rosario e Lucia sono tornati insieme, se Valerio sta frequentando ancora la tentatrice Ary o se si è riavvicinato a Sarah, se è vero che Alessio e Sonia M sarebbero ad un passo dalle nozze, ma anche come vanno le cose tra Simone e Sonia B dopo l'annuncio della gravidanza.

Il 22 settembre il ritorno su Canale 5

Le riprese della nuova edizione di Uomini e donne cominceranno il 27 agosto, ma i fan potranno vedere queste puntate solo tre settimane dopo.

Salvo cambi di programma, il ritorno del dating-show su Canale 5 è previsto per lunedì 22 settembre, mentre le registrazioni andranno avanti con uno o due appuntamenti settimanali.

I fan sono curiosi di scoprire chi sarà riconfermato nel parterre Over dopo le vacanze, anche se la presenza di Gemma tra le dame sembra quasi scontata visto che non ha ancora trovato l'anima gemella.