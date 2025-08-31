L'edizione 2025/26 di Uomini e donne è iniziata qualche giorno fa, quando si sono registrate le puntate che il pubblico potrà vedere su Canale 5 da lunedì 22 settembre. Le anticipazioni del web svelano che la nuova stagione si aprirà con un duro confronto tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci, poi la dama confermerà l'addio al cavaliere e si riaccomoderà nel parterre. Ci sarà un faccia a faccia anche tra Cinzia Paolini e il signor Antonio sui motivi che li hanno portati ad interrompere la conoscenza durante le vacanze.

Il ritorno in studio dopo la rottura

Gli studi di Uomini e donne hanno riaperto i battenti lo scorso 26 agosto, giorno in cui sono cominciate le registrazioni delle puntate della nuova edizione.

Sul web sono già disponibili le anticipazioni di tutto quello che è accaduto tra i personaggi più discussi del cast al rientro dalle vacanze, in particolare i confronti che ci sono stati e che i telespettatori potranno vedere a partire dal 22 settembre.

Nel corso delle prime riprese stagionali, dunque, Gloria e Guido hanno avuto un faccia a faccia piuttosto acceso sulle ragioni che li hanno spinti a lasciarsi durante l'estate.

A causa di una forte incompatibilità, i due hanno deciso di interrompere la loro relazione e la dama ha accettato di rimettersi in gioco riaccomodandosi nel parterre.

Stando agli spoiler delle prime puntate, il cavaliere dovrebbe aver lasciato il programma dopo la discussione con l'ex fidanzata.

Anche Cinzia e Antonio si sono detti addio quando la trasmissione era in pausa, quindi l'hanno dovuto ufficializzare in una delle prime registrazioni dell'edizione 2025/26.

Gemma e Tina ancora rivali

Le prime puntate della nuova stagione di Uomini e donne saranno dedicate soprattutto a Gemma e alle sue vicissitudini sentimentali.

La dama si ritroverà faccia a faccia con Arcangelo dopo mesi di gelo, ma non accetterà la sua proposta di andare a prendere un caffè per chiarire i loro dissapori.

Galgani ritroverà il sorriso uscendo a cena con il signor Pasquale, e la loro complicità li porterà a prendere in giro Tina definendola "panzerottina".

L'opinionista non rimarrà in silenzio, anzi discuterà animatamente sia con Gemma che con il suo corteggiatore, poi rifiuterà i panzerotti che entrambi le porteranno in studio per provare a riappacificarsi.

In arrivo due nuove registrazioni

Come si legge sul web in queste ore, le prossime registrazioni di Uomini e donne si svolgeranno l'1 e il 2 settembre: i fan sperano di scoprire il nome di uno o due nuovi tronisti, anche perché per ora sono stati presentati soltanto Flavio e Cristiana.

Sicuramente sarà dato spazio a Gemma e alla sua frequentazione con Pasquale, ma non dovrebbero mancare gli aggiornamenti sui primi approcci tra Federico Mastrostefano (ex tronista) e le dame del parterre.