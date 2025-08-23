Tra pochi giorni inizieranno le registrazioni dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne, e i fan scopriranno i nomi dei tronisti e dei protagonisti del parterre Over. Secondo un'anticipazione diffusa da Lorenzo Pugnaloni tramite il suo sito Lollo Magazine, due dame sarebbero state confermate nel cast: Gemma Galgani e Sabrina Zago avrebbero accettato di rimettersi in gioco nella stagione che tornerà in onda lunedì 22 settembre.

L'identità di due dame del cast

La prossima settimana (tra lunedì 25 e mercoledì 27 agosto) inizieranno le riprese delle puntate di Uomini e donne, che saranno trasmesse su Canale 5 dal 22 settembre.

Nell'attesa che trapelino le anticipazioni dei primi appuntamenti della nuova edizione, sul web stanno già circolando i nomi di due dame che non dovrebbero mancare all'appello: Gemma e Sabrina sarebbero state confermate nel parterre Over e già nei prossimi giorni cominceranno a cercare l'anima gemella davanti alle telecamere.

I fan si aspettavano di rivederle nel cast del dating show, soprattutto perché nessuna delle due ha trovato l'amore nella scorsa stagione ed era impensabile che la redazione rinunciasse a loro per fare spazio ad altre signore.

Le indiscrezioni sui nuovi tronisti

A breve verranno ufficializzati anche i tronisti che cercheranno l'anima gemella nella prima parte della stagione e dovrebbero essere due uomini e due donne single.

Dallo scorso 22 agosto, circola voce che il tentatore Flavio Ubirti possa salire sul trono, ma non dovrebbe essere l'unico volto noto nel cast dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne.

Secondo quanto si vocifera da qualche settimana sul web, sulla poltrona rossa potrebbero accomodarsi l'ex corteggiatrice Nadia, Sarah e Rosario di Temptation Island o la single Ary.

L'identità dei nuovi tronisti, però, sarà svelata solo nel corso della prima registrazione, attualmente prevista per l'inizio della prossima settimana.

Le conoscenze senza lieto fine

Tornando alle confermate Gemma e Sabrina, nella passata edizione di Uomini e donne sono state accomunate dalla stessa sfortuna in amore.

Gemma ha frequentato diversi signori del parterre, ma senza riuscire a trovare quello giusto: l'ultimo cavaliere che ha fatto battere il cuore della dama prima della pausa estiva è stato Arcangelo (si dice che anche lui dovrebbe essere nel cast della stagione 2025/26).

La conoscenza più chiacchierata di Sabrina, invece, è stata quella con Giuseppe: i due sono stati al centro dell'attenzione per mesi, ma il loro tira e molla si è concluso con lui che ha preferito corteggiare Rosanna.