Martedì 26 agosto si registrerà la prima puntata della nuova stagione di Uomini e donne, e i fan scopriranno chi sarà riconfermato nel parterre dopo le vacanze. Cinzia Paolini potrebbe tornare in studio visto che la sua conoscenza con il signor Antonio non è andata bene, ed è stata lei stessa a svelarlo in un'intervista che ha rilasciato al magazine del programma.

La dama, inoltre, ha ammesso che l'unico cavaliere per il quale ha provato un forte sentimento è stato Sebastiano Mignosa.

Le confidenze di Cinzia prima dell'inizio delle registrazioni

Cinzia è stata tra i protagonisti dell'ultima parte della scorsa stagione di Uomini e donne e secondo i fan potrebbero esserlo anche di quella che sarà registrata a partire da martedì 26 agosto.

Tra gli spettatori c'è chi è curioso di sapere se la dama ha frequentato qualcuno durante l'estate, se ha risentito Arcangelo o se ha rivisto il suo "ex" Sebastiano.

In un'intervista che ha rilasciato a pochi giorni dall'inizio delle riprese delle nuove puntate, Paolini ha parlato apertamente dell'unico cavaliere che le ha fatto battere il cuore tra quelli che ha conosciuto in studio.

"Non nego di aver provato forti sentimenti per Sebastiano, ho sentito cose potenti. Credo che anche lui provasse le stesse cose. Se solo avesse mantenuto la promessa che ci saremmo rivisti", ha dichiarato Cinzia.

Le precisazioni sugli incontri con Antonio

Poco prima della pausa, Cinzia aveva iniziato una conoscenza con Antonio e entrambi si erano detti pronti a coltivarla anche durante l'estate.

La dama di Uomini e donne, però, di recente ci ha tenuto a fare chiarezza su quello che è successo tra lei e il cavaliere lontano dalle telecamere.

"Non siamo mai stati una coppia e lui non mi convince sotto molti aspetti", ha dichiarato Paolini a pochi giorni dall'inizio delle riprese della nuova edizione del programma al quale ha partecipato fino alla scorsa primavera.

Il feeling con Arcangelo

In questa recente intervista Cinzia sembra non aver fatto neppure un accenno ad Arcangelo e alla frequentazione che hanno avuto nelle ultime puntate della scorsa stagione di Uomini e donne.

I due sono usciti insieme diverse volte, si sono scambiati molti baci e parlavano di un feeling in crescita: quest'avvicinamento, inoltre, aveva portato sia Marina che Gemma ad allontanarsi dal cavaliere e ad allearsi contro lui.

Stando alle ultime novità, però, questa conoscenza non è andata avanti e il 26 agosto entrambi potrebbero tornare in studio per cominciare una nuova ricerca dell'anima gemella.

I nomi dei componenti del parterre Over 2025/26 trapeleranno al termine della prima registrazione della nuova edizione.