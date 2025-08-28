In questi giorni si sono registrate le prime puntate della nuova edizione di Uomini e donne, e le anticipazioni rivelano che in studio non sono mancati i colpi di scena. Federico Mastrostefano ha ricevuto un inatteso "due di picche" da Rosanna Siino: dopo un invito a cena, la dama ha infatti preferito approfondire la conoscenza con un altro cavaliere del parterre. Flavio Ubirti e Cristiana Anania, invece, hanno già svolto le loro prime esterne ed eliminato le persone che non hanno catturato la loro attenzione al debutto.

La mossa di Rosanna spiazza Federico

La stagione 2025/26 di Uomini e donne è iniziata con diversi colpi di scena: le anticipazioni svelano che Federico aveva invitato a cena Rosanna (l'ex fidanzata di Giuseppe), ma ha ricevuto un "due di picche".

Nel corso della registrazione che si è svolta mercoledì scorso, la dama ha parlato dell'appuntamento che ha avuto con Simone, il cavaliere del parterre che ha scelto al posto di Federico.

Il percorso dell'ex tronista è iniziato in salita e i fan sono curiosi di scoprire se una donna del cast riuscirà a rubargli il cuore prossimamente.

Esterne per Flavio e Cristiana

Nelle prime registrazioni di Uomini e donne 2025/26 sono stati presentati solo due tronisti e al momento non si sa se ne arriveranno altri oppure se la redazione ha deciso di concentrarsi soltanto su Flavio e su Cristiana.

I ragazzi hanno fatto le loro prime esterne ed entrambi si sono trovati a proprio agio con chi hanno scelto di portare in esterna, in particolare Anania, che è rimasta colpita da un giovane di nome Federico.

In studio ci sono state le prime eliminazioni della stagione: i tronisti hanno mandato via i corteggiatori che non hanno catturato la loro attenzione e che non suscitavano in loro nessuna curiosità.

Tra i pretendenti di Cristiana c'è ancora Jakub, il modello che ha partecipato a Temptation Island nel 2024 nel ruolo di single.

Meno di un mese all'esordio su Canale 5

Anche se le riprese della nuova edizione di Uomini e donne sono cominciate il 26 agosto, la trasmissione non tornerà in onda a breve.

Salvo cambi di programma, la prima puntata della stagione 2025/26 dovrebbe essere trasmessa lunedì 22 settembre, tra più di tre settimane.

Le registrazioni, invece, andranno avanti senza sosta e tra i fan c'è chi è convinto che in uno dei prossimi appuntamenti ci potrebbe essere qualche colpo di scena legato ai protagonisti di Temptation Island; si dice che sul trono potrebbe accomodarsi qualcuno tra Sarah, Rosario, Marco e Denise.