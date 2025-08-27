Il 26 agosto si è svolta la prima registrazione di Uomini e Donne, ricca di colpi di scena. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda dal 22 settembre su Canale 5, rivelano che Giuseppe Molonia avrà un confronto con Rosanna, mentre Tina Cipollari prenderà in giro Gemma Galgani dopo aver scoperto che ha lavorato come cameriera in un bar durante l’estate.

Uomini e Donne spoiler: Giuseppe Molonia e Rosanna si sono lasciati

Dagli spoiler trapelati da Lollo Magazine si scopre che Giuseppe Molonia e Rosanna Siino torneranno nello studio di Uomini e Donne per parlare della fine della loro conoscenza.

I due protagonisti riveleranno di aver provato a far funzionare il loro rapporto, costellato da tanti alti bassi. Rosanna verrà accusata di non essere mai stata realmente innamorata di Giuseppe e di averlo solo preso in giro. L'uomo, invece, annuncerà di essersi fidanzato al di fuori del contesto televisivo e per questo lascerà il dating show di Maria De Filippi. Allo stesso tempo, Rosanna accetterà di rimanere nel parterre per trovare l'anima gemella.

Tina Cipollari prende in giro Gemma Galgani per aver fatto la cameriera in un bar

Gemma Galgani tornerà a essere l'assoluta protagonista. Avrà un confronto con Arcangelo, che aveva conosciuto nella precedente edizione di U&D. Rifiuterà di prendere un caffè con lui come gesto distensivo, dopo aver dato vita a una discussione.

Sarà qui che la dama verrà presa di mira da Tina Cipollari, la quale si renderà protagonista di un nuovo siparietto attaccando Gemma dopo aver scoperto che ha lavorato come cameriera in un bar. Nonostante questo, ci saranno per la donna delle belle novità, dato che scenderanno due pretendenti intenzionati a conoscerla. Accetterà di far rimanere entrambi in studio.

Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano anche il ritorno di Federico Mastrostefano, che aveva partecipato come tronista nel 2009. Farà il suo arrivo nel programma come cavaliere del trono over, deciso a mettersi nuovamente in gioco per trovare l'amore della sua vita.

Uomini e Donne torna lunedì 22 settembre su Canale 5

Uomini e Donne è tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva di Mediaset.

La nuova edizione del dating show debutterà lunedì 22 settembre dalle 14:45 su Canale 5. Maria De Filippi tornerà a fare compagnia ai telespettatori insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti, che daranno le loro opinioni sulle vicende dei tronisti, cavalieri e dame.