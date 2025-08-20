La stagione 2025/2026 di Uomini e Donne prenderà il via lunedì 22 settembre alle 14:45 su Canale 5. Le prime riprese del dating show di Maria De Filippi si svolgeranno mercoledì 27 e giovedì 28 agosto. La notizia relativa alle date delle registrazioni è trapelata attraverso il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ha anche fornito qualche dettaglio in più su ciò che accadrà. Le anticipazioni rivelano che in studio avverrà il consueto confronto tra le coppie di Temptation Island.

Le prime riprese di Uomini e Donne il 27 e 28 agosto

Mercoledì 27 agosto e giovedì 28 agosto torneranno negli studi romani i protagonisti di Uomini e Donne per prendere parte alle riprese della nuova edizione del programma di Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che, come ogni anno, la trasmissione darà ampio spazio ai protagonisti di Temptation Island. Via quindi ai classici confronti in studio per le coppie che hanno partecipato al viaggio nei sentimenti nel villaggio in Calabria. Sembra quindi certa anche la presenza di Filippo Bisciglia, oltre che dei fidanzati e delle fidanzate che racconteranno in centro studio come è proseguita la loro vita sentimentale dopo la fine del programma.

Le coppie di Temptation Island ospiti a Uomini e Donne

Nelle prime puntate in onda dal 22 settembre su Canale 5, i telespettatori potranno scoprire se le coppie che hanno lasciato insieme Temptation Island sono ancora fidanzate e in che rapporto sono rimaste le coppie che si sono dette addio al falò di fronte a Filippo Bisciglia.

Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, sembrerebbe che ci sia poco spazio per i protagonisti del trono over e classico nelle registrazioni del 27 e 28 agosto.

In ogni caso, durante le prime puntate in studio saranno presenti i single della trasmissione, fra i quali anche Gemma Galgani. Non mancheranno inoltre gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, confermati anche per l’edizione 2025/2026. Maria De Filippi potrebbe quindi domandare specialmente a Tina e Gemma come hanno trascorso la loro estate lontano dalle telecamere.

Le coppie della stagione 2024/2025: Giovanni e Francesca stanno ancora insieme

Nell’edizione 2024/2025 si sono formate molte coppie e alcune stanno ancora insieme.

Fra queste, per il trono over, vanno sicuramente ricordati: Giovanni e Francesca, Valentina ed Emanuele, e Morena e Francesco. Per il trono classico, invece, si mostrano felici e innamorati Martina e Ciro, e Gianmarco e Cristina. Per altri protagonisti del parterre over, invece, non c’è stato il lieto fine: basta pensare a Gloria e Guido, che dopo pochi giorni di frequentazione si sono detti addio. Marcello e Giada, invece, hanno vissuto momenti di crisi, ma non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione che ufficializzi una rottura definitiva. Anzi, negli ultimi giorni la coppia si è mostrata insieme sui social, lasciando intendere di aver superato i problemi. Probabilmente, con l’inizio della nuova stagione, qualche ex protagonista della trasmissione tornerà in studio per raccontare come sta proseguendo la relazione lontano dalle telecamere.