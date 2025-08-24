Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea non si fanno vedere insieme da mesi e nelle ultime ore alcuni fan di Uomini e donne si sono accorti di un paio di mosse che potrebbero far pensare ad una rottura definitiva. Dopo aver postato un video per rassicurare i follower sulle condizioni di salute di sua sorella, la dama ha cancellato tutte le foto di coppia dal suo account. Il cavaliere, invece, ha postato una storia con la quale ha voluto far sapere che si sta divertendo e sta brindando insieme ad un'altra persona.

Il gesto che fa pensare alla rottura

Tra i fan di Uomini e donne c'è chi è convinto che Barbara sarà nel parterre dell'edizione 2025/26, e a rafforzare questo pensiero sono state alcune cose che sono successe nelle ultime ore.

Oggi, 24 agosto, De Santi è riapparsa su Instagram dopo più di due mesi d'assenza e l'ha fatto per comunicare ai follower come sta sua sorella (ha avuto un grave incidente all'inizio dell'estate).

Dopo aver postato questa storia, però, la dama ha scelto di cancellare dal suo account social tutte le foto con Ruggiero, e questo ha portato tanti a pensare che la loro storia potrebbe essere finita.

I due non si fanno vedere insieme da molto tempo e lui non si è mai esposto pubblicamente per dimostrare vicinanza alla compagna per quello che è successo alla sua famiglia durante la pausa dalle registrazioni.

La possibile frecciatina di Ruggiero

Ad avvalorare la tesi secondo la quale Barbara e Ruggiero si sarebbero lasciati, c'è una storia che lui ha postato su Instagram prima che la dama tornasse sui social per aggiornare i fan sulle condizioni di salute di sua sorella.

"Da Mannoia o mi diverto", ha scritto il cavaliere di Uomini e donne accanto ad uno scatto in cui si vedono solamente la sua mano e quella di una donna che brindano con due bicchieri di vino, probabilmente durante una cena.

Il protagonista del trono Over, dunque, ci ha tenuto a far sapere che è sereno e che sta trascorrendo questi ultimi scampoli d'estate in compagnia di una donna che non è Barbara.

Attesa per le prime anticipazioni della stagione

Martedì 26 agosto si registrerà la prima puntata della nuova edizione di Uomini e donne, e in serata trapeleranno le anticipazioni sul cast e sugli ospiti che si alterneranno in studio.

Visti gli ultimi sviluppi, non sarebbe da escludere la partecipazione di Barbara e di Ruggiero alle riprese di inizio stagione, magari per raccontare cos'è successo tra loro da quando hanno smesso di postare contenuti di coppia sui social (quindi più di due mesi fa).

Molti fan sperano di rivedere De Santi nel parterre Over, dove si dice che non mancheranno altre "veterane" come Gemma e Sabrina.