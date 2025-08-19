Dopo aver smentito le voci di crisi che circolavano da giorni, Cristina Ferrara e Gianmarco Steri hanno ripreso a pubblicare contenuti di coppia sui social. Un video che è stato postato dalla corteggiatrice di Uomini e donne, però, ha fatto storcere il naso a molti fan: mentre il tronista guidava, infatti, la fidanzata si sdraiava ripetutamente addosso a lui, gli toccava la faccia e si muoveva liberamente perché non indossava la cintura di sicurezza. Anche Steri è stato criticato perché per qualche secondo ha usato il cellulare mentre era in movimento.

Le critiche degli utenti alla coppia

Nei giorni scorsi tra Gianmarco e Cristina è tornato il sereno, tant'è che hanno trascorso il Ferragosto insieme in barca con amici.

Il 18 agosto, però, la ragazza ha deciso di condividere con i fan un video nel quale ha racchiuso gran parte di quello che succede tra lei e il fidanzato quando devono affrontare molte ore di viaggio in macchina.

In questo filmato che ha pubblicato anche Steri, si vede chiaramente che Ferrara non indossa la cintura di sicurezza, anzi passa la maggior parte del tempo sdraiata sul fidanzato che è alla guida.

Tra una cantata e una carezza, inoltre, il tronista di Uomini e donne prende il cellulare e lo usa per qualche secondo (probabilmente per mandare uno o più messaggi), il tutto mentre la compagna è appoggiata al suo braccio.

Le frecciatine dell'esperto

Molti fan di Uomini e donne hanno scritto a Lorenzo Pugnaloni per segnalargli il video di Gianmarco e Cristina in macchina, aggiungendo delle critiche.

"Ma che esempio dà senza cintura?", "Lei lo disturba mentre guida", "Lei si muove troppo", "Lui ha usato pure il cellulare", "Che brutto esempio che sono questi due", "Cristina la cintura la devi mettere", hanno commentato alcuni utenti di Instagram.

L'esperto di gossip ha concordato con chi ha storto il naso di fronte all'atteggiamento di Steri e di Ferrara in auto, ma non è sembrato stupito.

"Ti aspettavi qualcosa di meglio? Gli mancava solo Netflix", ha affermato il blogger sul suo profilo social.

A Lollo non sapevi a cosa attaccarti e come parlare di loro che te ne esci con sta cosa.

Cristì che te possino la cinta la devi mettere 🥲#coatters #cristiners pic.twitter.com/OCuIYjfEyf — LASOGGETTA (@TIPACCIA25) August 18, 2025

La serenità ritrovata dopo la crisi

Gianmarco e Cristina sono fidanzati da poco più di tre mesi, ma sono almeno un paio le crisi (o presunte tali) che hanno dovuto affrontare.

Solo pochi giorni fa, infatti, sul web non si parlava d'altro che del fatto che il tronista di Uomini e donne era a Salerno, la città dove vive la compagna, ma alloggiava da solo in un albergo.

I due sono rimasti in silenzio per più di una settimana, hanno fatto vacanze separate (lei a Napoli e lui in Sicilia con gli amici), ma poi a Ferragosto si sono ritrovati e hanno ricominciato a pubblicare foto e video della loro quotidianità.