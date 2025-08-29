Federico Mastrostefano entra nel cast della nuova edizione di Uomini e donne. La notizia è trapelata qualche giorno fa, in occasione della registrazione della puntata che andrà in onda il 22 settembre su Canale 5. Il ritorno dell'ex tronista sta già facendo discutere, e anche Pamela Compagnucci (la scelta di Federico quando lui era tronista nel 2009) ha detto la sua in un’intervista rilasciata a Biccy. Secondo l'ex corteggiatrice, il neo cavaliere del parterre Over sarebbe interessato soltanto alla notorietà: questo, a suo dire, sarebbe il vero motivo del suo ritorno nel programma.

Il parere dell'ex fidanzata di Federico

Tra i cavalieri di Uomini e donne 2025/26 c'è anche un chiacchieratissimo ex tronista: Federico Mastrostefano.

Le anticipazioni svelano che Federico ha partecipato alle registrazioni del 26 e 27 agosto, e si è fatto notare subito ricevendo un due di picche da Rosanna (che ha preferito uscire a cena con un altro signore del parterre, Simone).

Tra i fan c'è chi si è chiesto come avrà reagito Pamela (ex fidanzata di Federico, nonché sua scelta nel dating show) alla notizia del ritorno di Federico nel cast della trasmissione ed è stata lei stessa a soddisfare questa curiosità rilasciando alcune dichiarazioni.

"Non ho molto da dire, sinceramente. Ognuno fa le proprie scelte.

Se ha sentito il bisogno di tornare, evidentemente qualcosa da risolvere c’è ancora, o magari cerca visibilità. I suoi teatrini li conosco bene: stesso show, stessi atteggiamenti. Io all’interno di quel programma mi sono innamorata, ma non credo nella buona fede di Federico", ha affermato Pamela di recente.

Pamela non esclude un suo ritorno

Pamela sembra avere le idee molto chiare sull'ex Federico e sul perché sarebbe tornato a Uomini e donne dopo quasi 15 anni, e il motivo non avrebbe nulla a che vedere con la voglia di innamorarsi.

Quando le è stato chiesto se lei ritornerebbe nello studio che ha frequentato per mesi nel ruolo di corteggiatrice, Compagnucci ha risposto: "Perché no! Mi piacerebbe, ma non escludo nulla.

Se ci fosse l’opportunità di tornare in un contesto televisivo, con un ruolo più analitico e diretto… perché no? Tutto può succedere. Mi piacerebbe portare una voce femminile lucida e fuori dalle dinamiche scontate. Ovviamente vicino alla mia adorata Tina".

Le anticipazioni delle prime registrazioni

Nel corso delle puntate di Uomini e donne registrate il 26 e il 27 agosto, è stato presentato il cast della nuova edizione e ci sono state le prime tensioni.

Tina non ha gradito il termine "panzerottina" che le hanno attribuito Gemma e Pasquale (un nuovo cavaliere) e per questo ha discusso con entrambi in maniera piuttosto accesa.

Dopo aver confermato la rottura con Giuseppe, Rosanna si è rimessa in gioco accettando l'invito a cena di Simone e dando un "palo" a Federico, che le aveva chiesto di uscire per primo.

Confronti in studio tra Gloria e Guido, e tra Cinzia e Antonio: tutte e due le coppie si sono separate definitivamente.