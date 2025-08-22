Gianmarco Steri e Cristina Ferrara appaiono più uniti che mai, come dimostrano i numerosi contenuti che entrambi stanno pubblicando su Instagram dopo aver superato un periodo di crisi. Se molti fan di Uomini e donne si dicono felici di rivedere la coppia affiatata sia in vacanza che sui social, Lorenzo Pugnaloni si mostra invece scettico e lo ha dichiarato apertamente sul suo account.

I contenuti di coppia dalle vacanze

Verso Ferragosto, sul web si parlava molto del gelo che era calato tra Gianmarco e Cristina, in particolare del fatto che lei non l'avesse ospitato a casa quando lui è stato a Salerno per un evento (il tronista di Uomini e donne ha raccontato in una diretta su TikTok che era solo in albergo in attesa di partecipare a una serata).

I due sono stati in vacanza con gli amici per più di una settimana, e questo sembrava un ulteriore indizio della crisi che si diceva stessero attraversando.

Pochi giorni fa, a ridosso del loro terzo mesiversario di fidanzamento, i due hanno ripreso a pubblicare contenuti di coppia su Instagram e non si sono più fermati.

La coppia si sta concedendo un periodo di relax tra Positano e Ischia, e non perdono l'occasione per scambiarsi dediche e dolci parole sui social.

"Amore mio", ha scritto la giovane accanto a uno scatto che ha fatto al compagno e che poi ha pubblicato sul suo account.

Il parere dell'esperto

Da quando hanno superato la crisi di cui molti hanno parlato per almeno tutta la prima metà di agosto, Gianmarco e Cristina non hanno mai smesso di pubblicare sui social foto e video delle loro vacanze romantiche.

"Sono passati dal silenzio a fare duemila storie insieme, che ne pensi?", ha chiesto un fan di Uomini e donne a Lorenzo Pugnaloni.

Con la sua solita schiettezza, l'esperto di gossip ha risposto: "Credo che sia solo fanservice, la cosa peggiore del mondo. Zero credibilità nel passare da un estremo all'altro. Questa è la mia percezione, poi saranno fatti loro di come stanno nel privato".

Possibile ospitata nelle prime puntate della stagione

La prossima settimana inizieranno le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, e c'è chi spera di rivedere Gianmarco e Cristina in studio.

In passato, alcune coppie nate nello studio sono state ospiti delle prime puntate della stagione, quindi non è da escludere un ritorno di Gianmarco e Cristina proprio lì dove si sono conosciuti e fidanzati prima dell’estate.

Si vocifera che anche Nadia, la corteggiatrice che Gianmarco ha rifiutato, potrebbe tornare nel ruolo di tronista, ma solo tra qualche giorno si saprà con certezza se questo rumor è fondato.