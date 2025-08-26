Nel giorno di avvio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, Ida Platano ha raccontato ai suoi follower di essere in viaggio verso Roma. Non ha svelato il motivo della sua trasferta nella Capitale, ma sui social c'è chi pensa, e spera, di rivederla nel cast del programma, dove è stata prima dama e poi tronista.

La foto che incuriosisce il web

Per tutta l'estate, sui social si è parlato di un possibile ritorno di Ida a Uomini e donne e, in queste ore, lei potrebbe averlo spoilerato con una storia che ha postato su Instagram.

Nel pomeriggio del 26 agosto, ha pubblicato una foto sul suo account per informare i curiosi del fatto che era in viaggio in treno.

"Sto arrivando, Roma bella", ha scritto Ida, senza svelare ulteriori dettagli sulla sua trasferta.

Ad alimentare le speranze di chi la vorrebbe rivedere in studio, è il fatto che, proprio in questi giorni, si stanno registrando le prime puntate della nuova edizione del dating show.

Questo martedì Ida non risulterebbe presente agli Elios (le riprese erano in corso mentre lei era in treno), ma Lorenzo Pugnaloni ha sposato l'ipotesi di un suo ritorno nella registrazione di domani, mercoledì 27.

Le teorie degli utenti di X

"Avvistata Ida Platano scendere a Tiburtina. L'ex dama è pronta per tornare a U&D nella registrazione di domani?", ha scritto l'esperto di gossip sul suo account Instagram prima della fine delle riprese del 26 agosto.

Prima di Pugnaloni, alcuni attenti utenti di X hanno cominciato a fantasticare sul rientro di Ida nel cast dopo aver visto la foto che ha postato dal treno.

"Sta andando a Roma", "Perché lei sì e Riccardo no? Io voglio lui", "Lo sapevo che sarebbe tornata", "L'avevo capito", "O ha pubblicato dopo questa storia o è in ritardo per la registrazione di oggi", "Ho bisogno di news in fretta", si legge su X.

Un anno lontano dalle telecamere

Ida manca dagli studi di Uomini e donne da un anno, dalla prima puntata della scorsa edizione.

È stata ospite della registrazione che ha dato il via alla nuova stagione, dopodiché ha scelto di guardare il programma da casa, perché non si sentiva pronta a rimettersi in gioco sentimentalmente.

Negli ultimi mesi, ha detto più volte che è ancora single e questo ha portato molti fan a pensare a un suo rientro nel parterre dopo l'estate.

Le anticipazioni che trapeleranno al termine delle riprese del 27 agosto dovrebbero fare chiarezza sul futuro di Ida in televisione: se la dama sarà in studio, potrebbe aver accettato di tornare a essere protagonista del Trono Over dopo un anno di pausa.