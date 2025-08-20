Nell'ultimo periodo, Ida Platano ha parlato più volte del lipedema, la patologia che per anni l’ha portata a nascondere le gambe con pantaloni lunghi e stivali. Oggi la dama di Uomini e donne appare più sicura di sé e ha deciso di pubblicare un video che, però, le è costato diverse critiche. Molti utenti di Instagram hanno storto il naso vedendola allenarsi al tapis roulant con i tacchi, commentando in modo pungente il suo ultimo post.

Il messaggio per se stessa

Quando manca una settimana all'inizio delle registrazioni di Uomini e donne 2025/2026 (la prima è fissata per mercoledì 27 agosto), l'attenzione dei fan è stata catturata da un video che Ida ha postato sul suo account Instagram.

Si è ripresa mentre si allenava prima con addosso una tuta (maglietta larga, pantaloni lunghi e scarpe da ginnastica), poi mentre passeggiava sul tapis roulant con un top, pantaloncini bianchi e tacchi.

"Questo lo dedico a me, alla Ida che si è sempre coperta, che si è sempre nascosta, che si è sempre vergognata di mostrare le gambe così come era. Anni fa non avrei mai pensato di raggiungere questo livello di autostima, ma passo dopo passo mi sono amata", ha scritto Ida sotto il suo ultimo post.

Il parere degli utenti di Instagram

In poche ore, il video ha ottenuto numerosi like e altrettanti commenti, la maggior parte dei quali con una critica per la scelta della dama di Uomini e donne di indossare i tacchi durante l'allenamento.

"Se vedessi una scena del genere nella mia palestra, proverei disagio", "Con i tacchi, ridicola", "Copriti, è meglio", "Che vanitosa che sei", "Ora si è fissata con le gambe, ma a noi cosa importa?", "Che disagio", "Mi sto vergognando io per te", "Non ho capito il senso di questo video", "Ma perché si trucca in palestra?", "Ridicola e non poco", "Fai ridere", "Si è montata la testa", scrivono alcuni utenti su Instagram.

Dubbi sul ritorno in studio a settembre

Il 27 agosto trapeleranno le prime anticipazioni della nuova edizione di Uomini e donne e i fan scopriranno chi sarà nel parterre Over dei "veterani".

In molti danno quasi per scontata la riconferma di Gemma, di Sabrina e di Arcangelo, ma durante l'estate si è vociferato anche di un possibile ritorno in studio di Ida.

Secondo quanto ha dichiarato lei stessa, al momento Ida non è fidanzata e potrebbe accettare di rimettersi in gioco nel programma al quale ha scelto di non partecipare nella passata stagione.

Tra il pubblico c'è anche chi vorrebbe rivedere Mario agli Elios, magari proprio di fronte alla donna che ha corteggiato per mesi e per la quale ha speso bellissime parole di recente.