Federico Mastrostefano è tornato a Uomini e donne dopo più di 15 anni: lo scorso 26 agosto, infatti, l'ex tronista si è rimesso in gioco nel ruolo di cavaliere del parterre Over. L'imprenditore è stato uno dei personaggi più discussi dell'edizione 2008/2009 del dating-show, anche perché ha regalato al pubblico uno dei percorsi più lunghi di sempre e che ha concluso scegliendo Pamela Compagnucci. Pochi mesi dopo, però, l'uomo ha lasciato la compagna durante una puntata dell'Isola dei famosi.

Il ricordo del lungo percorso da tronista

Martedì 26 agosto sono iniziate le registrazioni di Uomini e donne, e una della anticipazioni che ha colpito di più i fan è stata quella del ritorno di Federico Mastrostefano nel cast come cavaliere.

Chi guarda il dating-show da molti anni, infatti, ricorderà che l'uomo è stato sul trono per un anno intero, per la precisione per tutta la durata dell'edizione 2008/2009.

Il percorso dell'imprenditore è stato seguito e apprezzato anche grazie al carattere delle sue due corteggiatrici, Eliana (Michelazzo, ex collaboratrice di Pamela Prati e coinvolta nel "caso Mark Caltagirone") e Pamela.

Dopo circa nove mesi di esterne, baci, litigi e ripensamenti, Federico fece una scelta che sorprese quasi tutti: il tronista preferì Pamela a Eliana e con lei iniziò una storia d'amore che durò pochi mesi.

La rottura in diretta all'Isola dei famosi

Nel 2010 Federico venne scelto come naufrago dell'Isola dei famosi, e proprio nel corso di quest'esperienza in Honduras decise di mettere fine alla sua relazione con Pamela.

La rottura tra i due avvenne in diretta, con Simona Ventura che cercava di fare da paciere tra il tronista di Uomini e donne e la fidanzata che era in studio accanto a lei.

In alcune interviste che ha rilasciato diversi anni dopo l'avventura nel reality, Mastrostefano si è detto un po' pentito della scelta che ha fatto nel dating-show, anzi ha precisato che non avrebbe dovuto legarsi né a Eliana né a Pamela perché non era coinvolto in modo importante con nessuna delle due.

Una nuova avventura nel parterre Over

Sono passati circa 15 anni dall'ultima apparizione di Federico in televisione, ma il prossimo 22 settembre il pubblico di Canale 5 lo rivedrà a Uomini e donne in una nuova veste.

La redazione ha deciso di dare un'altra possibilità a Mastrostefano, che lo scorso 26 agosto si è accomodato nel parterre Over e ha cominciato a guardarsi intorno nella speranza di trovare la persona giusta tra le dame che sono sedute di fronte a lui.

Tra i cavalieri dell'edizione 2025/26 del dating-show figurano anche Alessio, Arcangelo e Diego, mentre Giuseppe ha scelto di non partecipare perché si è fidanzato durante le vacanze.