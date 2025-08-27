Le anticipazioni emerse dalla registrazione di Uomini e donne del 26 agosto hanno svelato gran parte del cast della nuova edizione. Nel parterre Over 2025/26 figurano diversi volti già noti al pubblico: Gloria Nicoletti, Agnese De Pasquale, Cinzia Paolini, Sabrina Zago, Gemma Galgani e Marina sono state riconfermate dalla redazione e anche in questa stagione torneranno nel ruolo di dame. A loro potrebbe aggiungersi Ida Platano, che nelle scorse ore ha raggiunto Roma e potrebbe presto fare il suo ingresso in studio.

La lista di chi è stato confermato nel cast

La prima puntata della nuova stagione di Uomini e donne andrà in onda il 22 settembre, ma è già stata registrata.

Da diverse ore, sul web stanno circolando i nomi di tutti i componenti del cast, da quelli dei tronisti a quelli di chi è stato riconfermato nel parterre Over.

Le anticipazioni svelano che, soprattutto tra le dame, ci sono diverse vecchie conoscenze: Gloria (tornata single dopo la rottura con Guido), Agnese, Sabrina, Cinzia, Gemma e Marina saranno protagoniste anche dell'edizione 2025/26 del dating show.

Per quanto riguarda i cavalieri, quelli già noti al pubblico sono Alessio, Diego e Arcangelo, mentre l'ex tronista Federico Mastrostefano ha debuttato in questo ruolo a circa 15 anni di distanza dalla sua ultima apparizione in studio.

Il viaggio di Ida verso Roma

Alle dame già citate, si deve aggiungere Rosanna, che lo scorso 26 agosto è tornata in studio per un confronto con l'ormai ex fidanzato Giuseppe.

Al termine del faccia a faccia, la dama ha ripreso posto nel parterre, mentre il cavaliere è andato via perché ha trovato una compagna fuori dal programma.

Secondo rumor ancora da confermare, nel parterre Over potrebbe riaccomodarsi anche Ida, che martedì scorso ha raggiunto Roma in treno. Molti fan sperano di rivederla agli Elios, anche perché è da un anno che ha scelto di non partecipare a Uomini e donne per dedicarsi completamente al lavoro e al figlio.

Gli assenti della prima registrazione

Nel cast di Uomini e donne 2025/26 ci sono anche alcuni assenti piuttosto illustri, personaggi che nelle passate edizioni sono stati al centro di dinamiche interessanti e molto chiacchierate.

Alla registrazione del 26 agosto non hanno partecipato né Mario Cusitore né Margherita Aiello, tra i protagonisti della scorsa stagione del trono Over.

L'ex corteggiatore di Ida aveva lasciato volontariamente il parterre in primavera, mentre la dama era uscita di scena fidanzandosi con Dennis in una delle ultime puntate prima della pausa estiva.