L'edizione 2025/26 di Uomini e donne sarà trasmessa su Canale 5 a partire dal 22 settembre, ma le registrazioni delle puntate sono cominciate lo scorso 26 agosto. Sulle reti Mediaset, inoltre, sta già andando in onda il promo che anticipa il ritorno del dating-show, ma alcuni attenti fan si sono accorti dell'assenza di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno nelle immagini che sono state dedicate alle coppie giovani e nel corso della passata stagione.

Il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Tra circa tre settimane Uomini e donne tornerà su Canale 5 con una nuova stagione, per questo in televisione sta già andando in onda il promo con le immagini dei momenti più emozionanti della passata edizione.

Guardando il video, però, alcuni fan hanno notato che due protagonisti del trono Classico sono stati esclusi nonostante siano stati amatissimi dal pubblico a casa.

Chi ha realizzato il filmato che anticipa il ritorno del dating-show dopo le vacanze, non ha inserito neppure un frame del percorso di Martina e di Ciro .

scusate perché non vedo martina e ciro??? pic.twitter.com/kl00auQeJM — sere🍂 (@rifless111) August 27, 2025

In circa 35 secondi di promo, infatti, si vedono: la scelta di Gianmarco e il "sì" di Cristina , la proposta di matrimonio di Cristiano ad Asmaa , i baci tra Giuseppe e Rosanna e gli abbracci tra Gemma e Arcangelo .

La polemica per la coppia estromessa dal promo

L'esclusione di Martina e Ciro dal promo della nuova stagione di Uomini e donne, dunque, è stata notata e commentata dai fan sui social.

"Scusate, perché in questo video non vedo Martina e Ciro?", "Non inserirli nel promo è gravissimo ", "Maria De Filippi vedi di recuperare immediatamente", "L'assenza di quei due dal promo, e quando li supereranno? ", si legge su X da quando qualcuno ha acceso i riflettori su questa dimenticanza piuttosto inaspettata.

Il successo di Martina come tronista

Chi ha seguito la scorsa edizione di Uomini e donne ricorderà quanto il percorso di Martina è stato apprezzato sia dalla conduttrice che dal pubblico.

La 27enne di Roma ha interpretato alla perfezione il ruolo di tronista, e per circa quattro mesi ha tenuto incollati davanti al televisore milioni di spettatori.

La scelta di De Ioannon, inoltre, è stata la più vista della passata stagione, nonché la più emozionante secondo la maggior parte dei fan del programma.

Se non ci fosse stata Martina, la redazione avrebbe dovuto fare a meno di Gianmarco e delle migliaia di ragazze che hanno scritto per poterlo conoscere. Se Steri è stato uno dei personaggi più amati, infatti, è anche merito di colei che l'ha rifiutato nonostante fosse il corteggiatore preferito della gente a casa.

L'ex tronista, però, ha deciso di seguire il cuore e da più di sette mesi fa felicemente coppia con Ciro.