Un video che Nadia Di Diodato ha postato su Instagram di recente, ha attirato l'attenzione dei fan di Uomini e donne. L'ex corteggiatrice è stata dal parrucchiere per rinnovare il suo look, e in molti pensano che l'avrebbe fatto per prepararsi a tornare in studio. Visto che la prossima settimana inizieranno le riprese della nuova edizione, sul web c'è chi è convinto che la 24enne sarà sul trono e in questi giorni registrerà il video di presentazione.

Capelli più luminosi per Nadia

Dallo scorso maggio si vocifera che Nadia potrebbe essere una tronista della nuova edizione di Uomini e donne, e nelle ultime ore questi rumor sembrano essere sempre più insistenti.

Dopo aver visto un video che Di Diodato ha postato tra le storie del suo profilo Instagram, molti fan sono giunti alla conclusione che il suo ritorno in studio sarebbe imminente.

In questi giorni, infatti, l'ex corteggiatrice ha deciso di rinnovare il suo look schiarendo i capelli: un parere che stanno condividendo in tanti, è che questa mossa della giovane potrebbe essere un indizio a favore della tesi sul suo futuro sul trono.

"Nadia è pronta per fare la tronista", ha commentato un'utente di X raccogliendo molti "mi piace" e altrettanti commenti.

Le opinioni del web

Il nuovo look di Nadia ha portato molti fan di Uomini e donne a esporsi per ribadire quanto meriterebbe un'altra chance dopo il "no" che ha ricevuto da parte di Gianmarco la scorsa primavera.

"La bambolina è pronta per il video di presentazione", "Io sono già seduta", "Spero davvero che le daranno il trono", "Mi fa piacere sapere che non sono l'unica che sta manifestando come una pazza", "L'ho pensato subito quando ho visto questo video", "Se hanno avuto il coraggio di mettere sul trono quell'addormentato del tentatore (Flavio Ubirti), almeno il trono femminile dev'essere più animato", "Adorerei", "Maria De Filippi fai quello che devi fare", "Ha proprio la faccia da tronista, è una queen", si legge su X in queste ore.

La segnalazione su Shaila Gatta

Oggi, 23 agosto, sul web si sta parlando anche di un'altra ragazza che tra pochi giorni potrebbe essere ufficializzata nel cast di Uomini e donne 2025/26.

Stando ad una segnalazione che circola sul web, Shaila sarebbe stata vista con la troupe del programma mentre registrava un video, probabilmente quello di presentazione come tronista.

Di quest'indiscrezione non ci sono prove, quindi va presa con le pinze nell'attesa che trapelino i nomi dei protagonisti del nuovo trono Classico.

Di recente, però, anche Amedeo Venza aveva condiviso con i suoi follower il rumor sulla possibile partecipazione di un'ex gieffina a U&D, che andrebbe ad affiancare il tentatore Flavio sulla poltrona rossa.