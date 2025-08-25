In questi giorni, alcuni fan di Uomini e donne si sono chiesti se Roberta Di Padua fosse in attesa di un bambino, ma è stata lei stessa a fare chiarezza con Lorenzo Pugnaloni durante una chiacchierata privata. L'esperto di gossip, su Instagram, ha svelato che la dama e Alessandro Vicinanza sperano di diventare genitori da tempo, ma al momento non c'è alcuna gravidanza in corso.

Le confidenze di Roberta

Tra pochi giorni inizieranno le registrazioni di Uomini e donne 2025/26, ma l'attenzione dei fan è rivolta a una coppia che si è formata più di un anno fa e che starebbe facendo progetti molto importanti.

Dando un'occhiata ai contenuti che Roberta ha postato sui social di recente, alcuni utenti si sono chiesti se ci fosse qualche novità in arrivo, magari il figlio che lei e Alessandro hanno sempre detto di volere.

Un follower ha interpellato Lorenzo Pugnaloni su questo delicato argomento, ma la risposta che ha ricevuto forse non è stata quella che sperava.

"Se è incinta? No. Me l'avete chiesto in tanti e come sempre, visto che verifico ogni cosa prima di darla in pasto, ho sentito Roberta. Ha smentito dicendo che, al momento, non c’è alcuna cicogna in arrivo. Tuttavia, ha affermato che lei e Alessandro ci sperano da tempo, ma che non è facile alla sua età", ha svelato l'esperto di gossip tramite il suo account Instagram.

Il desiderio di famiglia lontano dai riflettori

Roberta e Alessandro sono fidanzati da quasi un anno e mezzo e in diverse occasioni hanno dichiarato che uno dei loro sogni sarebbe quello di mettere su famiglia.

Il cavaliere di Uomini e donne ha instaurato un bel rapporto con il figlio che Roberta ha avuto da una precedente relazione, tant'è che spesso vanno in vacanza insieme.

Il legame tra i due storici protagonisti di Uomini e donne si è rafforzato lontano dalle telecamere, e anche i più scettici si sono dovuti ricredere sul sentimento che li unisce.

Le ospitate nella passata stagione

Alessandro e Roberta hanno lasciato il parterre Over di Uomini e donne nel febbraio del 2024, quando hanno deciso di viversi lontano dai riflettori.

Nella scorsa edizione, però, sono tornati in studio per due volte: la prima ospitata risale all'inizio della stagione 2024/25, mentre la seconda a uno degli ultimi appuntamenti che sono andati in onda prima della pausa estiva.

La dama e il cavaliere sono molto grati al programma che li ha fatti conoscere, in particolare a Maria De Filippi, che in passato li ha aiutati a capirsi e a risolvere i problemi che impedivano loro di andare d’accordo dentro e fuori dallo studio.