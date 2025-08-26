Da settimane sul web si vociferava di una possibile rottura tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea, e in queste ore è stato lo stesso cavaliere di Uomini e donne a rompere il silenzio. In una storia che ha postato sul suo account Instagram, l'imprenditore ha chiarito che in questo periodo non è fidanzato e che le mani femminili che sono apparse in alcune recenti foto che ha pubblicato appartengono ad amiche o a sorelle che gli stanno vicino in un momento un po' delicato della sua vita.

La versione di Ruggiero sui social

Barbara e Ruggiero non si facevano vedere insieme da mesi, e questo aveva portato molti fan di Uomini e donne ad ipotizzare una crisi di coppia o addirittura una separazione definitiva.

Qualche giorno fa, inoltre, il cavaliere ha postato una foto nella quale si vedevano la sua mano e quella di una donna che reggevano due bicchieri di vino: diversi utenti avevano interpretato questa storia Instagram come una conferma indiretta ai rumor sull'addio a De Santi.

In queste ore è stato lo stesso D'Andrea a fare chiarezza su questa situazione con un messaggio che ha pubblicato sul suo account social.

"Faccio questo appello per le varie illazioni. Io sono single, non sto con nessuno. Le mani che avete visto sono quelle di amiche, sorelle che mi stanno vicino e mi vogliono bene. Spero di essere stato esaustivo con questa risposta", sono queste le parole che Ruggiero ha usato per confermare la fine della storia d'amore con Barbara.

Il ritorno di Barbara su Instagram

Prima che Ruggiero rompesse il silenzio sulla sua situazione sentimentale, Barbara aveva lasciato intendere che tra loro fosse finita eliminando tutte le foto di coppia che aveva postato su Instagram nei mesi scorsi.

La dama di Uomini e donne, inoltre, è tornata attiva sui social solo pochi giorni fa e ha deciso di farlo con un video nel quale ha rassicurato i follower sulle condizioni di salute di sua sorella, che ha fatto un grave incidente all'inizio dell'estate.

"Lei è migliorata tantissimo, grazie per i pensieri positivi che ci avete mandato", ha dichiarato De Santi.

Possibile rientro nel parterre Over

Oggi, 26 agosto, si registrerà la prima puntata della nuova edizione di Uomini e donne e i fan sono curiosi di sapere se Barbara riprenderà posto nel parterre Over dopo la rottura con Ruggiero.

Tra le dame della stagione 2025/26 non mancheranno Gemma e Sabrina, entrambe riconfermate nel cast dopo le interessanti dinamiche che hanno regalato fino all'ultima puntata prima della pausa estiva.

A breve trapeleranno anche i nomi dei nuovi tronisti del programma, tra i quali ci dovrebbe essere Flavio Ubirti, il single di Temptation Island che ha fatto vacillare le certezze di Denise nel villaggio.