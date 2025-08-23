A pochi giorni dall'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, sul web sta circolando una segnalazione su una possibile tronista già nota al pubblico. Stando a quello che si legge sul web oggi, 23 agosto, Shaila Gatta sarebbe stata avvistata in un hotel in Toscana con la troupe del dating-show: si vocifera che la ballerina abbia registrato un video, molto probabilmente quello di presentazione per il suo eventuale ingresso nel cast del programma. Anche l'esperto di gossip Amedeo Venza ha svelato che un'ex concorrente del Grande Fratello sarebbe in lizza per il trono, e secondo i fan potrebbe essere proprio l'ex velina di Striscia la Notizia.

L'avvistamento in Toscana

Se Davide Maggio ha anticipato che Flavio Ubirti sarà un tronista di Uomini e donne, alcuni utenti di X potrebbero aver scoperto l'identità di un'altra protagonista dell'edizione che debutterà su Canale 5 il prossimo 22 settembre.

In queste ore, infatti, sui social si è diffusa una segnalazione su una ragazza che ha partecipato all'ultimo Grande Fratello e che sarebbe in lizza per il trono.

"Shaila Gatta è venuta ieri in Toscana (la mia amica lavora in un hotel) e oggi è arrivata la troupe di Uomini e donne. Sta registrando un video con la troupe nel verde dell'hotel. Con lei c'era un'amica e anche una signora più grande", si legge in rete.

ODDIO???????? tina le andrà contro qua sopra sarà peggio del gf le room di angelica non sono pronta ma non vedo l’ora?!?!?! non so se ha senso pic.twitter.com/nH4rkGA0JS — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) August 23, 2025

Stando a quest'indiscrezione ancora tutta da confermare, dunque, la ballerina di origini napoletane potrebbe essere una delle troniste della stagione 2025/2026, tant'è che qualcuno l'avrebbe vista mentre girava un video che dovrebbe essere quello di presentazione al pubblico e ai suoi futuri corteggiatori.

Il parere degli utenti sui social

Il possibile ingresso di Shaila nel cast di Uomini e donne ha già animato la discussione tra i fan del programma, anzi su X c'è chi sta sperando che sia tutto vero e non che non si tratti di indiscrezioni prive di fondamento.

"Non vedo l'ora", "Immagino già Tina che le andrà contro", "Ho paura ma sarà una cosa iconica", "Shaila a Uomini e donne? Deve essere vero", "Ho la necessità che questa cosa sia vera", "Se fosse così, potrei tornare a seguire il programma per la prima volta dopo la scelta di Martina", si legge sui social da quando si è saputo che Gatta sarebbe stata vista con la troupe del dating-show in un albergo in Toscana.

Lo spoiler dell'esperto di gossip

"La nuova tronista potrebbe essere un'ex gieffina", ha scritto Amedeo Venza in una storia che ha postato su Instagram prima che si diffondesse la segnalazione sul presunto avvistamento di Shaila con la troupe di Uomimi e donne.

I fan, infatti, hanno collegato le due cose e sono arrivati alla conclusione che la ballerina potrebbe affiancare il tentatore Flavio sulla poltrona rossa, ma l'eventuale conferma di questo si avrà solamente quando trapeleranno le anticipazioni della prima registrazione della nuova edizione.