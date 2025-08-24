Per circa 24 ore sul web non si è parlato d'altro che della possibile partecipazione di Shaila Gatta alla nuova edizione di Uomini e donne. Secondo una segnalazione diffusasi sui social, sarebbe stata vista con la troupe del programma mentre registrava un video. Lorenzo Pugnaloni, però, ha voluto smentire categoricamente questo rumor e lo stesso ha fatto Amedeo Venza, definendo questa recente indiscrezione una "fake news".

Le parole dell'esperto sul futuro di Shaila

Sul web si è sparsa la voce secondo la quale Shaila sarebbe stata vista con la troupe di Uomini e donne in Toscana, in particolare si diceva che stesse registrando il video di presentazione da tronista.

Questa segnalazione ha fatto il giro della rete e molti fan si sono convinti che fosse fondata, ma Lorenzo Pugnaloni è intervenuto per spegnere l'entusiasmo di chi già non vedeva l'ora di assistere al percorso di Shaila nel dating show di Canale 5.

A un follower che gli ha chiesto se è vero che Shaila si sarebbe accomodata sul trono entro pochi giorni (le registrazioni della nuova edizione inizieranno il 26 agosto), l'esperto di gossip ha risposto: "Se una cosa non esce da me, automaticamente è una fake news e dovreste saperlo".

Senza girarci troppo intorno, il blogger ha smentito con fermezza i rumor che volevano la concorrente dell'ultimo Grande Fratello vicinissima al cast di Uomini e donne 2025/2026.

Il parere degli utenti di X

Dopo Lorenzo Pugnaloni, anche Amedeo Venza è intervenuto per commentare l'indiscrezione che stava circolando sull'ex concorrente del Grande Fratello.

"La notizia di Shaila Gatta sul trono è una super mega fake news", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha postato sul suo profilo Instagram.

Questa doppia smentita ha un po' deluso quei fan di Uomini e donne, che già stavano fantasticando su cosa avrebbe potuto fare la ballerina nel dating show, su quali spunti di discussione avrebbe regalato durante il suo percorso.

"Pugnaloni deve sempre rovinare il divertimento", "Quindi se una cosa non la dice lui non è vera? Ma che significa?", hanno commentato alcuni utenti di X, dopo aver letto le parole del blogger sul futuro di Shaila in televisione.

Il tentatore Flavio vicinissimo al trono

I tronisti dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne saranno ufficializzati nel corso della prima registrazione (attualmente previste per il 26 agosto), ma sul web già circola il nome di un ragazzo che quasi sicuramente si dovrebbe accomodare sulla poltrona rossa martedì prossimo.

Secondo quanto si legge sul web in questi giorni, il tentatore Flavio Ubirti sarebbe stato scelto dalla redazione come uno dei quattro protagonisti del nuovo trono Classico. Il giovane ha partecipato a Temptation Island quest'estate e subito dopo ha deciso di prendersi una pausa dal calcio probabilmente per dedicarsi al 100% all'avventura nel dating show.