Martedì 26 agosto prenderà ufficialmente il via l'edizione 2025/26 di Uomini e donne: le puntate che saranno registrate oggi pomeriggio verranno trasmesse su Canale 5 a partire dal 22 settembre. Prima dell'inizio delle riprese, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno pubblicato due foto della loro preparazione: la donna si è mostrata in camerino con una maschera di bellezza sul viso, mentre l'opinionista di origini pugliesi si è immortalato all'ingresso degli studi Elios.

Il rientro dalla lunga pausa estiva

La nuova edizione di Uomini e donne inizierà il 26 agosto con la registrazione della puntata in cui saranno presentati i tronisti e i componenti del parterre Over.

Nell'attesa che trapelino le anticipazioni di quello che accadrà al debutto, i fan si sono ritrovati a commentare i primi contenuti che gli opinionisti hanno postato su Instagram al rientro dalle vacanze.

Tina Cipollari, per esempio, ha scelto di pubblicare sul suo account social una foto mentre si stava preparando per le riprese: la vamp si è fatta immortalare in camerino con una maschera sul volto, gli occhiali da sole e mentre leggeva una rivista.

TINA PRONTA A RENDERE LA NOSTRA VITA DI NUOVO CON UN SENSO pic.twitter.com/D4NuqZ4eff — trashbiccis (@trashbiccis) August 26, 2025

Anche Gianni Sperti ha confermato che le sue vacanze sono finite: l'ex ballerino si è scattato un selfie alla porta d'ingresso degli studi Elios, dai quali mancava da diversi mesi.

La gioia degli utenti di X

Da quando si è saputo che il 26 agosto sarebbero cominciate le registrazioni di Uomini e donne, molti fan non hanno trattenuto la felicità che stavano provando sapendo che a breve potranno tornare a commentare le anticipazioni di quello che accadrà in studio almeno due volte alla settimana.

"Tina è pronta a dare di nuovo un senso alla nostra vita", "Oggi è una bellissima giornata, e sapete perché? Tina Cipollari dirà come è andata la sua estate e prenderà in giro Gemma perché fa la barista", "Che bello", "Mi era mancato tutto questo", si legge su X a poche ore dall'inizio delle riprese che daranno il via alla stagione 2025/26 del programma condotto da Maria De Filippi.

L'ultima registrazione risale all'inizio di maggio

Gli studi di Uomini e donne hanno chiuso i battenti quasi quattro mesi fa: l'ultima puntata dell'edizione 2024/25, infatti, è stata registrata l'11 maggio, mentre la messa in onda su Canale 5 si è conclusa il 31 dello stesso mese con la scelta di Gianmarco Steri in prima serata.

I fan, dunque, non hanno notizie dei loro beniamini da molto tempo e si sono dovuti accontentare di qualche mossa social o di sporadiche segnalazioni per rimanere aggiornati su quello che è successo durante la lunga pausa estiva che la trasmissione Mediaset si concede ogni anno a fine stagione.