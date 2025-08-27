Il 26 agosto è iniziata l'avventura di Cristiana Anania a Uomini e donne, ma sui social c'è già chi dubita di lei e del fatto che sia davvero alla ricerca dell'anima gemella. A Lorenzo Pugnaloni è arrivata una segnalazione da parte di un follower che sostiene di aver visto la nuova tronista in moto con un ragazzo e che a Monreale tutti pensassero fosse il suo fidanzato. L'esperto di gossip, però, al momento ha dichiarato di credere alla ragazza, perché gli ha dato buone sensazioni.

Il messaggio che insinua il dubbio

Nel corso della prima registrazione stagionale di Uomini e donne sono stati presentati i tronisti Cristiana e Flavio.

Lei ha 22 anni e lavora in radio, lui è uno sportivo e quest'estate ha partecipato a Temptation Island come single.

La ragazza ha colpito i fan per la schiettezza e la naturalezza che ha mostrato sin dall'inizio, ma sui social c'è già chi è pronto a metterla in discussione per il suo recente passato sentimentale.

"Da tempo Cristiana fa pubblicità a un negozio di detersivi del mio paese e in giro si sapeva che fosse fidanzata con il proprietario, un ragazzo di Monreale. Ci sono video fino al 2 luglio, tutti con sponsorizzazioni", si legge in una segnalazione che Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto su Instagram.

Quando Pugnaloni ha chiesto a quando risale l'ultima voce sul presunto fidanzato di Anania, il follower gli ha risposto: "Fino a luglio girava in moto con lui, sto cercando il suo nome attraverso alcune amiche.

Il commento dell'esperto

La prima segnalazione su Cristiana sembra non aver colpito particolarmente Pugnaloni, che sui social ha cercato di difendere la nuova tronista di Uomini e donne da chi stava cominciando a dubitare di lei: "Ma no, magari è stata fidanzata fino a giugno o luglio come dice la segnalazione. Per me è una cosa normale. Ho buone vibes su Cristiana, speriamo bene".

L'incontro con i corteggiatori in studio

L'avventura di Cristiana a Uomini e donne è iniziata il 26 agosto, ma il pubblico potrà vederla su Canale 5 solo a partire da lunedì 22 settembre.

Al debutto come tronista, la giovane ha già scambiato alcune parole con i corteggiatori, tra i quali figura anche l'ex tentatore Jakub Bakkour.

A breve sia Cristiana che Flavio cominceranno a uscire in esterna con chi li colpirà di più, dopodiché dovranno fare una selezione scegliendo di far restare in studio solo le persone con le quali vorranno approfondire una conoscenza.

Tra i fan c'è chi è convinto che nelle prossime registrazioni saranno presentati altri tronisti, ma per scoprirlo si dovranno attendere le anticipazioni che trapeleranno dagli studi alla fine delle riprese.