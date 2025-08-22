A meno di una settimana dall'inizio delle registrazioni di Uomini e donne, a Lorenzo Pugnaloni è arrivata una segnalazione su Mario Cusitore: il cavaliere avrebbe cercato di avvicinarsi a Lucia di Temptation Island nel corso di una serata a Ischia: la giovane, però, avrebbe respinto il tentativo del 46enne di creare un "inciucio" che avrebbe potuto far ingelosire Rosario e si sarebbe fatta da parte.

Il racconto di alcune fan

Mercoledì 27 agosto sarà registrata la prima puntata di Uomini e donne 2025/2026, e quel giorno si scoprirà il cast (i tronisti e il parterre Over) e cos'è successo alle coppie di Temptation Island durante l'estate.

Qualche ora fa, intanto, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto una segnalazione che potrebbe dare il via a una serie di indiscrezioni prima dell'inizio della nuova stagione.

"Alcune ragazze mi hanno riferito di aver visto Lucia e Mario a Ischia, in un bar/discoteca. Mi informano che lui faceva il piacione come se volesse creare un inciucio a tutti i costi, ma lei non gli ha dato corda e c'è chi l'ha sentita dire di no perché ha già i suoi problemi da risolvere", ha svelato l'esperto di gossip tramite il suo account Instagram.

Le domande sul rapporto con Rosario

Pugnaloni ha anche riportato alcune delle parole che Mario avrebbe detto a Lucia nel corso del loro incontro a Ischia, come quando le avrebbe suggerito di avvicinarsi a lui per provare a suscitare gelosia in Rosario.

"Almeno torna da te", avrebbe affermato il cavaliere di Uomini e donne prima che la giovane gli mostrasse una chat sul cellulare.

"Ma tu lo ami?", avrebbe domandato Cusitore alla protagonista di Temptation Island prima di spostarsi in un altro locale.

La serata si sarebbe conclusa con una chiacchierata tra Mario e una zia di Lucia, e con quest'ultima che avrebbe preferito rimanere in disparte per non alimentare inutili chiacchiericci.

L'avvistamento di Valerio e Ary in Sardegna

In queste ore Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto un'altra segnalazione su Valerio e su come starebbe andando la sua conoscenza con Ary.

Stando a quello che ha raccontato una fan, al momento i due si troverebbero in vacanza in Sardegna e si incontrerebbero solo la notte per non dare troppo nell'occhio.

In base a queste indiscrezioni, la frequentazione tra l'ex di Sarah e la tentatrice starebbe andando avanti nel migliore dei modi.

Soltanto quando trapeleranno le anticipazioni della prima registrazione di Uomini e donne (attualmente fissata per mercoledì 27 agosto) si saprà con certezza cosa è accaduto tra i personaggi più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island, e non sarebbe da escludere un eventuale accenno al presunto incontro tra Mario e Lucia a Ischia.