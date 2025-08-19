Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 25 al 29 agosto rivelano che Damiano inizierà a essere sempre più stufo del comportamento di Viola, tanto da proporle una pausa di riflessione.
Intanto, Rosa non riuscirà a smettere di pensare al bacio con Damiano prima della partenza, un episodio che la porterà a mettere in discussione i suoi sentimenti per Pino.
Marina, invece, sarà pronta a vendicarsi di Gennaro Gagliotti e chiederà ad Antonietta di ideare un piano per incastrarlo in merito al caso della morte di Assane.
Damiano stufo di Viola: anticipazioni Un posto al sole dal 25 al 29 agosto
Viola tornerà a Napoli dopo essere stata per qualche settimana al fianco del suo ex Eugenio, operato al cuore a Milano.
Il rapporto con Damiano, però, non darà segnali di miglioramenti: sarà proprio il poliziotto a essere stufo del comportamento della sua compagna, sempre più indecisa riguardo a un'eventuale convivenza.
Damiano proporrà a Viola di mettere in stand-by la loro relazione e prendersi un periodo di riflessione, convinto del fatto che questa storia non possa decollare.
La lite tra i due verrà ascoltata da Rosa che, intanto, sarà sempre più turbata dopo il bacio che c'è stato con Damiano prima delle vacanze estive, che l'ha messa in profonda crisi.
Marina si vendica di Gennaro Gagliotti, Niko pronto per il matrimonio
Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole dal 25 al 29 agosto rivelano che Marina sarà pronta a vendicarsi di Gennaro Gagliotti.
Si alleerà con Antonietta e la convincerà a registrare in segreto Gennaro: l’obiettivo sarà quello di fargli confessare le sue colpe in merito al caso della morte di Assane.
Niko, invece, farà un passo importante nei confronti di Manuela: sarà pronto a chiederle ufficialmente di unirsi in matrimonio.
Gianluca lascerà la Terrazza per non incontrare suo padre Alberto, ma Luca riuscirà a fargli cambiare idea.
La soap opera Upas dovrà recuperare ascolti dopo la pausa estiva
La soap di Rai 3 tornerà in onda dopo due settimane di pausa dal palinsesto serale.
Inizialmente non sarà facile recuperare ascolti in quella fascia che, nel corso di questi giorni, è stata occupata dalle repliche di Finché la barca va.
Il programma condotto da Piero Chiambretti, però, non ha brillato in termini di Auditel, fermandosi a una media di 300/400 mila spettatori in access prime time, contro la soglia di 1.3-1.4 milioni registrati da Upas anche nel corso del periodo estivo, con punte del 10% di share.