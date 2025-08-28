Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda nella settimana dal 1° fino al 5 settembre, si aprirà una nuova storyline destinata ad avere un impatto fortissimo su diversi personaggi. Tutto comincerà nel momento in cui Gennaro, dopo aver scoperto il piano di Marina, si scaglierà contro di lei. A quel punto Ferri interverrà colpendo l’uomo con violenza e facendogli sbattere la testa fino a farlo cadere, riverso in una pozza di sangue.

Le conseguenze per la salute di Gennaro saranno gravi, così come quelle legali per Roberto Ferri, che si troverà ad affrontare un'accusa di tentato omicidio.

Gennaro aggredirà Marina: Ferri reagirà con violenza

Dopo aver scoperto che Marina aveva convinto sua moglie Antonietta a tendergli una trappola, Gennaro sarà travolto dalla rabbia. L'uomo si presenterà furioso ai Cantieri, deciso a fare i conti con chi ha cercato di distruggere la sua famiglia.

Gennaro così, accecato dalla rabbia, si scaglierà contro Marina ed inizierà ad inveire contro di lei. Le sue urla attireranno l’attenzione degli operai dei cantieri, ma sarà solo quando Gagliotti la tratterrà con forza per un braccio che Ferri deciderà di intervenire.

Tra i due uomini esploderà una colluttazione feroce, che finirà nel peggiore dei modi: Gennaro cadrà a terra, privo di sensi, con una macchia di sangue che comincerà a diffondersi dalla nuca.

Marina, in preda al panico, chiamerà immediatamente un’ambulanza mentre gli operai accorreranno allarmati.

L'ospedale, la diagnosi incerta e la paura dei Ferri

All’arrivo in ospedale, la diagnosi sarà tutt’altro che rassicurante. I medici parleranno di un edema cerebrale, senza poterne prevedere l’evoluzione. Antonietta arriverà in lacrime, sconvolta ma ancora legata all’uomo che, nonostante tutto, resta suo marito.

Nel frattempo, Roberto e Marina cominceranno a temere il peggio. Sapranno bene che, se le cose dovessero andare male, rischieranno grosso. Così proveranno a correre ai ripari, costruendo una versione dei fatti che metta la responsabilità sulle spalle di Gagliotti. Ma basterà davvero?

Per non lasciare nulla al caso, cercheranno anche di coinvolgere gli operai presenti, sperando che possano confermare il loro racconto.

Vinicio torna a Napoli per supportare suo fratello

Nel frattempo, la notizia delle condizioni gravi di Gennaro raggiungerà anche Vinicio e Alice, che torneranno a Napoli senza perdere tempo. Vinicio, preoccupato per il fratello, si troverà di fronte a versioni contrastanti dell'accaduto.

La polizia avvierà subito un’indagine formale e l'ispettore Torre inizierà a indagare, mettendo Roberto e Marina sempre più alle strette. Le testimonianze degli operai e di Luciana non faranno che complicare la posizione della coppia. Vinicio, mentre tenterà di aiutare il fratello, dovrà anche capire quale verità difendere. Intanto, Roberto si lancerà in una mossa disperata, nel tentativo di proteggere tutto ciò che ha da perdere.