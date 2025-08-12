Nelle prime puntate di Un posto al sole dopo la pausa estiva, quelle previste dal 25 al 29 agosto, Ornella comincerà ad avere dei dubbi su Viola, dopo il riavvicinamento che c'è stato con Eugenio.

La donna, infatti, inizierà a sospettare che, dietro a quanto è accaduto, possa esserci ancora un sentimento vivo tra i due ex coniugi.

Niko, invece, sarà pronto a compiere il grande passo verso l'altare: l'avvocato si preparerà a fare la proposta di matrimonio alla sua compagna Manuela.

Ornella dubita sul conto di Viola: anticipazioni Un posto al sole dal 25 al 29 agosto

Viola tornerà a Napoli dopo un lungo periodo di assenza, ignara del bacio che c'è stato tra il suo compagno Damiano e l'ex Rosa. Per i due non sarà facile riprendere in mano la loro relazione e, nel corso dei nuovi episodi di questa stagione, non mancheranno i momenti di tensione.

Ornella sarà la prima ad avere dei dubbi sul conto di Viola, tenendo presente il riavvicinamento che c'è stato con l'ex Eugenio. La dottoressa deciderà di vederci chiaro e provare a capire come stanno davvero le cose, sospettando che tra i due possa esserci ancora del tenero, malgrado sia passato del tempo dalla fine del loro matrimonio.

Niko pronto per il matrimonio con Manuela

Niko sarà intenzionato a sposare Manuela. Grazie all'aiuto di Filippo, si dedicherà ai preparativi per fare in modo che la sua idea possa andare in porto.

Tuttavia l'atteggiamento furtivo di Niko e Filippo finirà per insospettire Manuela e Serena, al punto da indurle a pensare che i due stiano nascondendo qualcosa.

Intanto Marina, dopo essere rientrata dalle vacanze, preparerà la sua vendetta nei confronti di Gennaro Gagliotti: lo scopo sarà quello di riuscire a incastrarlo per il caso della morte di Assane.

Il ritrovamento del corpo di Assane nei precedenti episodi di Upas

Negli episodi finali di Un posto al sole, trasmessi prima della pausa estiva, c'è stato spazio per il ritrovamento del cadavere di Assane.

Il bracciante agricolo, dopo settimane di sparizione, era stato ritrovato in un terreno abbandonato, dove era stato sepolto.

Un duro colpo per Michele che, interessandosi fin dall'inizio alle indagini su Assane, aveva sperato di poterlo trovare ancora in vita.