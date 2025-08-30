Le anticipazioni di Un posto al sole dall'8 al 12 settembre rivelano che Gennaro riuscirà a riprendersi dopo l'aggressione subita da Roberto, ma non avrà alcuna intenzione di concedere sconti al suo rivale.

Intanto, Gagliotti deciderà di allontanare anche la moglie Antonietta, non riuscendo più a fidarsi di lei, mentre Vinicio avvierà delle indagini per arrivare alla verità.

Questa situazione getterà Roberto Ferri nello sconforto, al punto da lasciarlo distrutto per quelle che potrebbero essere le conseguenze di questa aggressione ai danni di Gennaro.

Gennaro senza scrupoli, Roberto Ferri distrutto: anticipazioni Un posto al sole 8-12 settembre

Le condizioni di salute di Gennaro miglioreranno sempre più e, dopo aver ricevuto la visita in ospedale da parte di Roberto, deciderà di usarla come arma a sfavore dell'imprenditore, cercando di strumentalizzarla per metterlo sempre più nei guai e aggravare la sua posizione.

Lo scopo di Gennaro sarà incastrare Roberto Ferri e metterlo definitivamente alle strette, incurante delle conseguenze.

Tale situazione getterà Roberto nel pieno sconforto: si mostrerà distrutto e cercherà in tutti i modi di ricevere delle risposte positive da parte del suo avvocato, sperando di non ritrovarsi a sottostare al giogo di Gennaro.

Gennaro liquida sua moglie Antonietta

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dall'8 al 12 settembre, inoltre, rivelano che Gennaro prenderà le distanze anche dalla moglie Antonietta.

Non si fida più di lei e non si farà scrupolo a liquidarla: l'unica persona con la quale avrà dei contatti diretti sarà il fratello Vinicio, rientrato a Napoli dopo un periodo di assenza, proprio per occuparsi del caso di suo fratello.

Vinicio cercherà di scoprire come sono andate le cose e proverà a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, arrivando a scontrarsi con la sua fidanzata Alice, nipote di Marina Giordano.

Gli scontri tra i due finiranno per mettere in apprensione Alice, tanto da farle temere un possibile addio con il suo fidanzato.

Il ritorno di Upas, dopo la pausa estiva, premiato dal pubblico di Rai 3

Intanto, si è conclusa la prima settimana di messa in onda di Upas dopo la pausa estiva e gli ascolti hanno subito premiato la soap.

La media Auditel è stata di circa 1,2 milioni di spettatori al giorno, con uno share che ha superato la soglia del 7%, nonostante il boom inaspettato registrato da La ruota della fortuna che, su Canale 5, riesce ad appassionare ogni sera una media di oltre 4,2 milioni di spettatori in access prime time, toccando la soglia del 27% di share.