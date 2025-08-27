Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 dall'8 al 12 settembre, promettono emozioni contrastanti tra vecchie tensioni e nuovi avvicinamenti. Il legame tra Alice e Vinicio sarà messo a dura prova dalle crescenti tensioni tra le loro famiglie, mentre Gennaro manovrerà le sorti di Ferri, aggravando la sua posizione con gli inquirenti. Nel frattempo, un inaspettato e sensuale ballo potrebbe riaccendere la scintilla tra Samuel e Micaela, mentre Viola e Damiano si trovano a fare i conti con una decisione che potrebbe mettere a rischio il loro rapporto.

Alice e Vinicio tra scontri familiari e manipolazioni

La settimana si apre con il rapporto tra Alice e Vinicio sempre più ostacolato dalle tensioni familiari. Gennaro, in cerca di alleati, continua la sua opera di manipolazione su Vinicio, cercando di portarlo dalla sua parte. Questo porterà inevitabilmente a uno scontro tra il giovane e Alice, che si ritroverà a dover fare i conti con le difficoltà della loro relazione. Nel frattempo Roberto Ferri vede peggiorare la sua situazione legale, con Gennaro che strumentalizza la sua sortita in ospedale per mettere Ferri in una posizione ancora più difficile agli occhi della legge.

Nuove dinamiche tra Samuel e Micaela

La tensione tra Alice e Vinicio contrasta con un riavvicinamento inaspettato tra Samuel e Micaela.

Complice un sensuale ballo, i due potrebbero riscoprire un'intesa che sembrava ormai perduta. Micaela incoraggia Samuel a dimostrare il suo talento come ballerino, e questo potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per chiarire i loro sentimenti reciproci. Parallelamente, Viola e Damiano si trovano a confrontarsi su decisioni importanti per il futuro della loro relazione, mentre Niko e Manuela iniziano a preoccuparsi per la crescente dipendenza di Renato dall'Intelligenza Artificiale.

I dati di ascolto di agosto di Un Posto al Sole

Nel mese di agosto Un Posto al Sole ha garantito una presenza costante nell'access prime time di Rai 3, con dati recenti che ne confermano la solidità e la tenuta.

L'appuntamento di martedì 26 agosto ha di fatti registrato circa 1.274.000 spettatori con uno share del 7,6%.

Per giovedì 28 agosto la programmazione è invece stata sospesa per via della Diamond League di atletica, che occuperà la fascia serale usualmente riservata alla soap. Per recuperare, venerdì 29 agosto Rai 3 proporrà un pacchetto di due episodi in prima serata.