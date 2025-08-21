Le anticipazioni della trentesima stagione di Un posto al sole confermano che si partirà subito col botto. Le nuove trame di settembre rivelano che Gagliotti, dopo aver scoperto il piano di Marina, la affronterà faccia a faccia, e le conseguenze non saranno affatto piacevoli.

Lo scontro, che vedrà coinvolto anche Ferri, accorso in aiuto della moglie, finirà per degenerare, e a farne le spese sarà Gennaro. A quanto pare, tale evento aprirà la strada a una storyline destinata a tenere gli spettatori con il fiato sospeso, tra colpi di scena, improvvisi capovolgimenti di fronte e ritorni inattesi.

Un posto al sole: Gennaro scopre il piano di Marina

La ventinovesima stagione di Upas si era conclusa con la proposta di Marina ad Antonietta di spiare Gennaro per vendicarsi dei tradimenti dell'uomo. La nuova stagione ripartirà proprio da quel momento, mostrando Antonietta che, accecata dalla gelosia, sceglierà di aiutare Marina e raccogliere prove in grado di incastrare suo marito riguardo alla morte di Assane.

Come prevedibile però qualcosa andrà storto e Gennaro scoprirà il piano delle due donne. Ovviamente Gagliotti non la prenderà affatto bene e, preso da una furia incontrollata, deciderà di affrontare Marina a muso duro.

Ferri colpisce Gagliotti

Un'immagine promozionale, diffusa in queste ore, mostra Gennaro Gagliotti mentre afferra Marina per un braccio.

I due si trovano all'aperto, presumibilmente ai Cantieri, e la tensione è chiaramente palpabile. A quanto pare, a questo scontro seguirà un momento ancora più drammatico, quando Roberto interverrà.

Infastidito dal fatto che Gennaro abbia messo le mani addosso a sua moglie, l'uomo interverrà con veemenza, dando il via a una lite furibonda tra lui, Marina e Gagliotti. Ferri finirà per perdere il controllo e alzerà le mani, colpendo Gennaro. Le dinamiche non sono ancora del tutto chiare, ma sembra che Gagliotti avrà la peggio, cadendo a terra.

Roberto indagato, torna Vinicio

Le cose si metteranno decisamente male per Roberto, che verrà indagato per aggressione e tentato omicidio. Le trame rivelano anche che a Napoli farà ritorno Vinicio, deciso a supportare suo fratello.

Il ragazzo verrà subito aggiornato sulla situazione.

Il giovane si troverà così a fare i conti con la gestione poco pulita degli affari di famiglia da parte di Gennaro tuttavia, pur riconoscendo la sua ambizione sfrenata, non potrà fare a meno di notare che la vittima dell’aggressione resta comunque suo fratello, e questo lo getterà in uno stato di profonda confusione.

Attenzione anche ad Antonietta, che, a quanto pare, resterà sconvolta dalle condizioni di Gennaro al punto da rinnegare Marina e riavvicinarsi a suo marito.