Le anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole dall'1 al 5 settembre rivelano che, per Michele, arriverà il momento di fare i conti con una drammatica notizia riguardante il suo stato di salute che finirà per metterlo a dura prova.
Intanto, Marina e Roberto si ritroveranno sotto indagine dopo l'aggressione da parte dell'imprenditore nei confronti di Gennaro Gagliotti, mentre Antonietta cercherà in tutti i modi di recuperare il rapporto con suo marito.
Michele riceve una drammatica notizia: anticipazioni Upas dall'1 al 5 settembre
Le condizioni di salute di Michele desteranno grande preoccupazione nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole previsti fino al 5 settembre.
Il giornalista, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con una drammatica notizia legata allo stato di salute della sua gamba: un'amara verità che lo metterà a durissima prova e finirà per causargli un crollo emotivo importante.
Intanto, Mariella sentirà il bisogno di confrontarsi con il suo amico Sasà, dopo il momento di passione con Guido: la donna racconterà tutto al suo migliore amico che, tuttavia, non potrà nascondere un po' di amarezza dato che gli ha tenuto nascosto questo segreto per così tanto tempo.
Marina e Roberto si ritrovano nei guai
Le anticipazioni di Un posto al sole dall'1 al 5 settembre, inoltre, rivelano che Roberto e Marina si ritroveranno ai ferri corti con Gennaro, dopo che quest'ultimo scoprirà del piano che la dark lady della soap aveva messo in piedi per incastrarlo, in merito al caso dell'uccisione di Assane.
La situazione degenererà al punto tale che Roberto, assistendo alla scena dello scontro tra Gennaro e Marina, interverrà e finirà per colpire Gagliotti con pugni ripetuti, lasciandolo steso al suolo.
Un gesto violentissimo che finirà per mettere nei guai i coniugi Ferri: la polizia avvierà le indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e arrivare così al motivo di questa rissa sfociata in aggressione.
Michele aveva cercato la verità sulla sparizione di Assane
Negli episodi precedenti di Upas era stato Michele a portare avanti le indagini per cercare di arrivare alla risoluzione del giallo legato alla sparizione misteriosa di Assane.
Il giornalista riuscì ad avere una buona intuizione grazie a un sogno in cui Agata gli svelava il posto esatto in cui era stato sepolto il corpo senza vita del bracciante agricolo, dipendente dell'azienda guidata da Gennaro Gagliotti.
Michele decise di allertare le forze dell'Ordine e si mise subito all'opera per cercare di arrivare alla verità dei fatti: il corpo di Assane venne ritrovato proprio nel punto esatto della segnalazione di Agata.