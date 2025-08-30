Proseguono le vicende dei protagonisti di Un posto al sole e, nella settimana dall’1 al 5 settembre, Marina e Roberto si troveranno in grande difficoltà. I due dovranno difendersi dalle accuse di Gagliotti. Mariella troverà il coraggio di aprirsi con Salvatore, mentre Rosa mostrerà ancora una volta i suoi sentimenti per Damiano. Infine, Vinicio farà ritorno a casa per sostenere il fratello Gennaro.

Il ritorno di Vinicio

Dopo lo scontro con Roberto, le condizioni di Gennaro non saranno delle migliori. Antonietta, provata dagli eventi, cercherà di riavvicinarsi al marito e di rimediare agli errori commessi.

Le indagini della polizia andranno avanti senza sosta e, per capire l'esatta dinamica dell'aggressione, gli agenti interrogheranno gli operai presenti al momento dell'accaduto. Roberto, intanto, farà di tutto per alleggerire la sua posizione, tentando un ennesimo colpo di testa. Gennaro invece, in seria difficoltà, chiederà l'aiuto di suo fratello Vinicio. Una volta a Napoli, il ragazzo dovrà ascoltare due versioni dei fatti e farà enorme fatica per capire da quale parte stare. Mariella troverà il coraggio di confessare a Salvatore tutta la verità su lei e Guido e sui sentimenti che ancora la legano a lui. Il vigile, seppur contrariato dal suo racconto, la lascerà sfogare e le offrirà tutto il suo sostegno.

Niko, invece, continuerà con i suoi misteri pur di sorprendere la sua amata, ma alla fine otterrà l'effetto contrario, tirando in ballo anche il povero Filippo. Sarà solo grazie all'aiuto di Serena che Poggi riuscirà a riprendere in mano la situazione e a risollevare il morale di Manuela. Micaela, durante una delle lezioni di ballo tenute da Gabriela, farà un incontro al Vulcano che l'aiuterà a buttare giù la corazza che da troppo tempo indossa.

I sentimenti nascosti di Rosa

Damiano, in procinto di scoprire il risultato del concorso, prenderà una decisione del tutto inaspettata. Rosa, dopo aver appreso l'intenzione del suo ex, farà di tutto per dissuaderlo e, ancora una volta, lascerà trasparire il suo forte legame al padre di suo figlio e i suoi sentimenti mai sopiti per lui.

Anche per Michele non ci saranno tempi facili da affrontare: seppur a malincuore, dovrà fare i conti con una dura realtà circa il recupero ottimale della funzionalità della sua gamba dopo l'aggressione subita da Fusco.

Il destino di Damiano

Dopo la fine della sua relazione con Viola, Damiano si concentrerà solo sul lavoro. In trepidante attesa per l'esito del concorso a cui ha partecipato, confiderà a Rosa le sue intenzioni una volta scoperto il risultato. La donna, ancora innamorata del suo ex, farà di tutto per fargli cambiare idea. Molto probabilmente, tra Rosa e Damiano si accorceranno le distanze. La donna, da sempre innamorata di lui, potrebbe trovare il coraggio di lasciare Pino e confidare al padre di suo figlio di non aver mai smesso di amarlo. L'ipotesi più gettonata è che, finalmente, Rosa, Damiano e Manuel possano formare quella famiglia che non hanno mai avuto e finalmente essere felici insieme.