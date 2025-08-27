Le nuove puntate di Un posto al sole previste dall'8 al 12 settembre su Rai 3 vedranno Gennaro Gagliotti al centro dell'attenzione dato che, dopo l'aggressione da parte di Roberto Ferri, si mostrerà pronto a tutto pur di riuscire a incastrarlo e metterlo alle strette. Intanto Gagliotti deciderà di allontanare Antonietta dalla sua vita.

Marina, invece, si ritroverà in crisi perché non riuscirà a trovare degli alleati in grado di essere al suo fianco nella battaglia contro Gagliotti.

Vinicio e Alice si ritroveranno in forte crisi per via delle tensioni che sono nate tra le loro rispettive famiglie.

Gennaro vuole incastrare Roberto: anticipazioni Un posto al sole 8-12 settembre

Dopo che Roberto si presenterà in ospedale da Gennaro per cercare di trovare una soluzione e un accordo per la brutale aggressione, Gagliotti si mostrerà sempre più spietato.

Gennaro deciderà di strumentalizzare la sortita in ospedale di Ferri per aggravare ancora di più la posizione del suo rivale agli occhi degli inquirenti che stanno conducendo le indagini.

Gagliotti potrà contare sulla presenza di suo fratello Vinicio che, dopo essere rientrato a Napoli, sarà al suo fianco per cercare di far chiarezza sull'accaduto.

E, proprio questa situazione, finirà per creare delle interferenze nel rapporto tra Vinicio e Alice: le tensioni tra le rispettive famiglia rischieranno di allontanarli sempre più l'uno dall'altro.

Antonietta ripudiata dal marito Gennaro nelle nuove puntate di Upas

Brutte notizie anche per Antonietta, dato che Gennaro non avrà intenzione di perdonare la donna per essersi alleata con la signora Giordano. Gagliotti, quindi, finirà per ripudiare la moglie e questa volta sarà intenzionato a fidarsi soltanto del fratello Vinicio.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole dall'8 al 12 settembre, inoltre, rivelano che Marina non riuscendo a trovare degli alleati per cercare di tornare al pieno potere all'interno dei Cantieri Flegrei, si mostrerà in forte crisi.

Tra Guido e Mariella, invece, ci sarà un riavvicinamento importante che tuttavia non renderà particolarmente serena la donna.

La soap Upas ritrova subito il suo pubblico in tv

In attesa di queste nuove puntate, la soap Upas è tornata in onda dal 25 agosto ritrovando subito gran parte del suo pubblico.

Le prime puntate si sono portate a casa una media di oltre 1,1 milioni di spettatori raggiungendo la soglia del 7% con picchi del 9% durante la messa in onda.

La serie ha garantito così una sostanziale ripresa Auditel a Rai 3 in quella fascia oraria, dopo il flop registrato dalle repliche di Finché la barca va con Piero Chiambretti ad agosto.