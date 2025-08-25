Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate che andranno in onda su Rai 3 dall'1 al 5 settembre, rivelano che la situazione di Marina e Roberto, dopo l'aggressione a Gennaro, si aggraverà. A sostegno del fratello rientrerà a Napoli Vinicio.

Vinicio di fronte a due verità contrastanti

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti gli episodi che verranno trasmessi da lunedì 1 a venerdì 5 settembre, prendono il via da un'indagine che la polizia avvierà dopo l'aggressione di Roberto ai danni di Gennaro, per comprendere cosa è realmente accaduto.

Mentre Antonietta cercherà di recuperare la fiducia del marito, la situazione di Marina e Roberto, durante le indagini, si aggraverà.

Mentre i coniugi Ferri cercheranno di difendersi dalle accuse di Gennaro, quest'ultimo chiamerà in suo sostegno il fratello. Vinicio rientrerà a Napoli per sostenere Gennaro ma, ben presto, si troverà davanti a due versioni contrastanti sui fatti che hanno portato Roberto ad aggredire il fratello.

I dubbi di Serena e Manuela sul comportamento di Filippo e Niko metteranno a rischio la proposta di matrimonio che l'avvocato Poggi voleva fare alla sua compagna. Ma con l'aiuto di Serena, per la coppia potrebbe finalmente giungere il lieto fine.

Rosa ancora coinvolta con Damiano

Mariella, dopo alcune titubanze, deciderà di raccontare a Sasà del suo avvicinamento con Guido e di tutto ciò che è accaduto tra loro. Sasà, dopo l'iniziale dispiacere per non essere stato informato dall'amica sui nuovi sviluppi, deciderà di appoggiare Mariella comportandosi da vero amico.

Alla lezione di ballo di Gabriela, si presenterà un ospite inatteso che metterà in crisi il proverbiale cinismo di Micaela. Quest'ultima potrebbe essere finalmente pronta ad abbandonare la sua corazza.

Dopo l'attesa per il risultato del concorso per vice-questore, Damiano prenderà una decisione spiazzante che non lascerà Rosa indifferente. Quest'ultima si impegnerà per cercare di far cambiare idea al padre di suo figlio dimostrando di tenere ancora molto al poliziotto.

Infine, Michele dovrà accettare una difficile verità riguardo il recupero della sua gamba.

La scelta di Damiano

Quale inaspettata decisione prenderà Damiano? Il nodo centrale riguarderà probabilmente il concorso per vicequestore. Si può ipotizzare che il poliziotto non lo superi e che per questo decida di lasciare la città o ancor peggio il suo lavoro. Questo sarà un pretesto per Rosa che avvicinarsi a lui dimostrando che il loro legame non si è mai del tutto spezzato. Cosa succederà tra la Picariello e Pino poi è tutto da vedere, visto che neanche la vacanza in Turchia, secondo le anticipazioni, riuscirà a fra dimenticare a Rosa il bacio che il padre di suo figlio le ha dato poco prima delle vacanze.