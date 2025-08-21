Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano momenti difficili per il figlio degli ex coniugi Nicotera, che scoprirà cosa è accaduto a suo padre nei giorni precedenti.

Nella puntata in onda mercoledì 27 agosto alle 20:50 su Rai 3, Viola Bruni metterà al corrente suo figlio Antonio delle condizioni di salute di Eugenio.

E mentre Niko Poggi sarà pronto a chiedere a Manuela di sposarlo, Gianluca Palladini riporrà troppa fiducia in suo padre Alberto.

Viola parla con Antonio delle condizioni di salute di Eugenio

Antonio tornerà dalle vacanze e verrà messo al corrente da sua madre di quanto accaduto a Eugenio.

Il bambino scoprirà quindi che il padre è stato operato al cuore e che non sta bene.

La situazione, oltre a causare delle conseguenze nello stato emotivo di Antonio, provocherà l’ennesimo scossone nel già fragile equilibrio tra Viola e Damiano.

Nel frattempo, Gianluca Palladini farà pace con Luca De Santis.

Manuela è gelosa di Niko

Verranno poi trattate le vicende di Niko Poggi, che sarà sul punto di compiere un passo importante.

Le anticipazioni dei giorni successivi di Un posto al sole chiariscono meglio di cosa si tratterà: Niko vuole chiedere a Manuela di sposarlo.

Nella puntata che verrà trasmessa mercoledì 27 agosto, Manuela sarà gelosa di Niko, probabilmente a causa di qualche sotterfugio e bugia a fin di bene che l’avvocato dirà per riuscire a fare la proposta di matrimonio all’ignara compagna.

Intanto, Gianluca dovrà fare i conti anche con suo padre Alberto, nel quale ha riposto un po’ troppa fiducia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Viola è andata a Milano con Eugenio

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Viola è rimasta scossa quando ha saputo del problema cardiaco del suo ex marito Eugenio. La professoressa Bruni ha voluto accompagnare Nicotera alle visite, standogli accanto anche durante il ricovero ospedaliero a Napoli.

Nel corso di una visita di controllo, Eugenio ha scoperto di dover sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, preferendo però recarsi a Milano per effettuare l’operazione.

Viola non ci ha pensato due volte e ha deciso di accompagnarlo durante il ricovero nell’ospedale lombardo.

Damiano non ha preso bene la decisione della sua fidanzata e, turbato e deluso, è andato a casa di Rosa, baciandola.

Quest’ultima è rimasta scossa per il gesto dell’ex compagno, arrivando a provare dei dubbi sulla sua relazione con Pino. Clara ha quindi suggerito alla sua amica di non pensare più a Renda, ma di concentrarsi soltanto su Pino.

Spazio anche alle vicende di Mariella e Guido, che si sono lasciati andare alla passione.