Manca poco più di una settimana al debutto della trentesima stagione di Un posto al sole e cresce l’attesa per scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate. Le anticipazioni dal 25 al 29 agosto svelano che Marina riuscirà a coinvolgere Antonietta contro Gennaro, anche se gli sviluppi potrebbero riservare sorprese inaspettate.

Intanto Niko farà a Manuela una proposta sorprendente, mentre Viola, tornata a Napoli dopo l’intervento di Eugenio, si troverà di fronte a una situazione particolarmente difficile da affrontare.

Marina vuole incastrare Gennaro

Marina non riuscirà a mandare giù l’idea che Gennaro sia diventato l'amministratore delegato dei Cantieri e così deciderà di muoversi in prima persona per incastrarlo e sbarazzarsene una volta per tutte.

Per riuscirci cercherà di coinvolgere Antonietta in un piano tanto ingegnoso quanto pericoloso. L’intento sarà quello di farle registrare di nascosto una conversazione con Gennaro, sperando che lui si lasci sfuggire qualcosa di compromettente sul caso Assane. Il rischio, però, sarà elevato e l’esito tutt’altro che scontato.

Antonietta in pericolo nelle prossime puntate?

Ma Gennaro non è tipo da lasciarsi incastrare facilmente e, a quanto pare, qualcosa andrà storto. Le anticipazioni parlano inoltre di una situazione di estremo pericolo per uno dei personaggi coinvolti nella vicenda.

Sembra che qualcuno rischierà seriamente la vita e al momento la principale indiziata resta Antonietta, anche se non si possono escludere del tutto altre possibilità.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 25 al 29 agosto: Gianluca si ravvicina ad Alberto, Niko vuole sposare Manuela

Gianluca sarò sul punto di lasciare la Terrazza e Napoli per sempre. Tuttavia grazie all'intervento di Luca De Santis, il ragazzo deciderà di dare un'altra possibilità a suo padre Alberto. Resta da capire se questo sarà sufficiente per trasformare Alberto in un padre finalmente affidabile o se, col tempo, i vecchi schemi torneranno a emergere.

Tra i primi rientri dopo l’estate ci sarà Micaela, convinta che la pausa abbia segnato la fine della relazione tra Samuel e Gabriela. Ma la realtà potrebbe riservarle una sorpresa tutt’altro che positiva.

Niko proverà a fare una proposta di matrimonio indimenticabile a Manuela.

Il giovane avvocato, con l’aiuto di Filippo, cercherà di organizzare tutto in gran segreto, anche se Manuela e Serena capiranno subito che i loro uomini stanno tramando qualcosa.

Viola tornerà a Napoli dopo aver assistito Eugenio a Milano durante il suo delicato intervento. Al suo ritorno dovrà fare i conti con una situazione sentimentale irrisolta con Damiano e con il peso emotivo lasciato dall'esperienza vissuta accanto al suo ex, le cui condizioni non sembrano delle migliori.

Rientrata dalle vacanze con Sasà, Mariella dovrà affrontare Guido. Quest'ultimo, ancora scosso da quello che è successo tra loro, vorrà affrontare la questione apertamente per capire se quanto accaduto rappresenti solo un episodio isolato o il segnale di qualcosa di più profondo.