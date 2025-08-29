La puntata di Un posto al sole di venerdì 29 agosto si è chiusa con un evento drammatico. Roberto Ferri, intervenuto per difendere Marina, ha colpito con forza Gennaro al volto facendolo cadere a terra, dove l’uomo ha battuto violentemente la testa.

Le anticipazioni delle puntate in onda dall’1 al 5 settembre svelano che Gagliotti verrà trovato disteso a terra con del sangue che scorre dalla nuca. Trasportato d’urgenza in ospedale, i medici accerteranno la presenza di un edema cerebrale, una condizione dal decorso ancora incerto e ricco di incognite.

Gennaro in gravi condizioni

Trasportato d'urgenza in ospedale, verrà accertato che Gennaro presenta un edema cerebrale, mentre la polizia avvierà immediatamente le indagini. Nel frattempo Roberto e Marina tenteranno di costruire una versione condivisa per difendersi, ma le testimonianze degli operai e perfino quelle della fidata Luciana rischieranno di travolgerli.

Successivamente Ferri, nel tentativo di salvarsi, proverà a convincere Gennaro a non denunciarlo facendo leva sulla necessità di proteggere i Cantieri, ma l’uomo non cederà.

Gennaro sceglierà anzi di distruggere Roberto e, per riuscirci, cercherà l’appoggio del fratello Vinicio, mentre respingerà la moglie, con la quale non vorrà più avere alcun rapporto.

Cosa rischia Gennaro?

Le anticipazioni non svelano molto sulle condizioni di Gennaro, ma è probabile che avrà un danno tragico e funzionale alla trama. L’ipotesi del coma sembra destinata a chiudersi presto, perché l’uomo si risveglierà deciso a non accordarsi con Ferri e a preparare la sua vendetta. Scartata quindi anche la perdita di memoria, restano possibili conseguenze come difficoltà motorie, crisi epilettiche o problemi di linguaggio.

Non va esclusa nemmeno una cecità temporanea o complicanze respiratorie che aumenterebbero la tensione. In ogni caso, qualunque sviluppo scuoterà gli equilibri narrativi della soap.

Il resto delle trame di Un posto al sole dall'1 al 5 settembre: Michele ha problemi alla gamba, Damiano fa una scelta difficile

Intanto Michele farà una terribile scoperta riguardo al recupero della sua gamba.

Dopo aver saputo di non aver superato il concorso per vice ispettore, Damiano prenderà una decisione sorprendente che metterà in crisi Rosa.

L'equivoco di Manuela rischierà di mandare all’aria la proposta di matrimonio di Niko, ma Serena riuscirà a sistemare le cose in tempo.

Durante la lezione di ballo di Gabriela, l’arrivo di un ospite inatteso spingerà Micaela a mettere da parte il suo cinismo.

Infine, Sasà resterà al fianco di Mariella in un momento molto delicato della sua vita.