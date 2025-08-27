Le anticipazioni di Un posto al sole preannunciano momenti difficili per i coniugi Gagliotti. Negli episodi in onda da lunedì 1 a venerdì 5 settembre alle 20:50 su Rai 3, Gennaro verrà ricoverato d’urgenza in ospedale dopo avere perso i sensi, mentre sua moglie Antonietta arriverà al San Filippo di Napoli, disperata per le condizioni del marito, al quale verrà diagnosticato un edema cerebrale. La causa sarà un’aggressione subita da parte di Roberto Ferri, che inizialmente non si renderà conto della gravità della situazione, finché non noterà del sangue fuoriuscire dalla testa dell’uomo.

La polizia avvierà quindi le indagini e si recherà ai Cantieri Flegrei Palladini per raccogliere le testimonianze di chi ha assistito all’aggressione.

L'ambulanza trasporta d'urgenza Gagliotti in ospedale

Ai Cantieri la tensione sarà alle stelle a causa di nuovi contrasti tra i soci dell’azienda navale. Il clima si farà ancora più teso quando Gennaro scoprirà di essere stato vittima di una trappola orchestrata da Marina, in accordo con Antonietta. Gagliotti, furioso, si scaglierà contro la moglie di Roberto, strattonandola. Ferri, deciso a non subire ulteriori provocazioni, interverrà tempestivamente, ma lo farà in modo brutale: colpirà Gennaro con dei pugni. La situazione degenererà quando Gagliotti, colpito duramente, cadrà a terra e perderà i sensi.

In un primo momento Roberto non darà peso all’accaduto, convinto che non sia nulla di grave. Il dramma si paleserà quando noterà tracce ematiche: Gennaro ha iniziato a perdere sangue dalla testa. Marina, allarmata, chiamerà immediatamente i soccorsi e un’ambulanza trasporterà Gagliotti d’urgenza in ospedale.

Gennaro Gagliotti viene ricoverato ed è grave

Nel frattempo, i medici del San Filippo di Napoli si prenderanno subito cura di Gagliotti e formuleranno una diagnosi: si tratta di un edema cerebrale. Antonietta arriverà immediatamente in ospedale e, nonostante i recenti problemi coniugali e il tradimento appena scoperto, sarà profondamente sconvolta per le condizioni del marito, arrivando persino a scoppiare in lacrime.

Parallelamente, la posizione di Roberto si complicherà: la polizia farà il suo ingresso ai Cantieri Flegrei Palladini per fare chiarezza sull’accaduto. Le persone presenti al momento dell’aggressione verranno interrogate, mentre i coniugi Ferri cercheranno di concordare una versione comune dei fatti, temendo possibili conseguenze penali.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa e Damiano si sono baciati

Nei precedenti episodi di Un posto al sole trasmessi su Rai 3, Damiano ha baciato Rosa. Questo gesto ha turbato la donna, che nonostante l’emozione provata, è comunque partita per le vacanze con Pino. Al ritorno dal viaggio in Turchia, Rosa e il suo fidanzato sono apparsi affiatati e felici per i giorni trascorsi insieme. Nel frattempo, Alberto e Gianluca hanno messo da parte i dissapori del passato, suggellando la ritrovata armonia con un abbraccio.