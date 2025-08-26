Le anticipazioni di Un posto al sole preannunciano momenti di grande tensione per uno dei protagonisti della soap. Nelle puntate in onda da lunedì 1 a venerdì 5 settembre alle ore 20:50 su Rai 3, Gennaro scoprirà di essere stato ingannato da Marina e, furioso, la strattonerà. Roberto assisterà alla scena e interverrà in difesa della moglie, colpendo il socio con dei pugni. Ci sarà quindi un esito drammatico: Gagliotti cadrà a terra, perderà conoscenza e dalla sua testa inizierà a fuoriuscire del sangue. I coniugi Ferri saranno molto preoccupati, mentre Antonietta apparirà profondamente sconvolta.

Gennaro Gagliotti strattona Marina, Ferri interviene

Gennaro Gagliotti deciderà di affrontare Marina, ritenendola responsabile di aver influenzato Antonietta. L’imprenditore non accetterà il tradimento di Giordano e la strattonerà con forza. La scena si svolgerà ai Cantieri Flegrei Palladini, sotto lo sguardo attonito di Roberto, che, intuendo il pericolo imminente, interverrà per salvare la moglie dalle mani di Gagliotti. Ferri non resterà indifferente all’aggressione e reagirà colpendo l’imprenditore. Durante la colluttazione, la situazione degenererà: Gagliotti cadrà a terra e perderà i sensi.

Marina chiama l'ambulanza per soccorrere Gagliotti

Nel frattempo, Roberto non si renderà subito conto della gravità del suo gesto, ma capirà presto che Gennaro è in pericolo di vita: dalla nuca dell’uomo infatti fuoriesce del sangue.

Gli operai presenti ai Cantieri Flegrei Palladini accorreranno immediatamente per capire cosa sia successo. La vicenda si sposterà poi all’ospedale San Filippo di Napoli, dove i medici formuleranno una diagnosi: Gennaro ha riportato un edema cerebrale. Antonietta arriverà in lacrime e visibilmente preoccupata. I coniugi Ferri, intanto, saranno in ansia per le possibili conseguenze legali, qualora venissero accertate le loro responsabilità. La polizia avvierà le indagini, mentre Marina e Roberto cercheranno di rintracciare gli operai presenti al momento dell’incidente.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa e Pino sono tornati dalla Turchia

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Rosa e Pino sono tornati a Napoli dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Turchia.

Nel frattempo, Eugenio si è recato a Milano per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico al cuore, accompagnato da Viola e Ornella.

Intanto Guido e Mariella hanno vissuto un ritorno di fiamma prima della partenza per le vacanze, trascorrendo una notte di passione insieme.

Rossella e Nunzio, invece, hanno trascorso le ferie a Barcellona da Patrizio, insieme a Samuel e Gabriela. Micaela, intanto, ha continuato a pensare a Samuel, pentendosi di averlo lasciato.