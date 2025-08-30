Valeria Angione e Luca Di Girolamo hanno deciso di compiere il grande passo: i due giovani, molto seguiti sui social, diventeranno presto marito e moglie. La proposta di matrimonio, organizzata nei minimi dettagli da Luca, è stata documentata in un emozionante video pubblicato online e ha conquistato in poche ore migliaia di fan.

La scena si è svolta in una cornice suggestiva: il tramonto sulla spiaggia di Paestum, in Campania. Tra foto e momenti spensierati, quello che sembrava un semplice aperitivo di compleanno per festeggiare Luca si è trasformato in una delle sorprese più romantiche che l’attrice e influencer potesse immaginare.

La proposta di matrimonio: 'Non sospettavo nulla'

Nelle storie Instagram, Valeria Angione ha raccontato le sue sensazioni dopo aver detto “sì”. L’influencer ha confessato di non aver mai intuito i piani del fidanzato, che teneva nascosto l’anello già dal mese di giugno. «Se mi avessero detto che sarei tornata a Napoli con un anello al dito, non ci avrei creduto», ha spiegato con entusiasmo.

Luca, infatti, aveva aspettato l’occasione giusta: il compleanno, la presenza della famiglia e l’atmosfera del tramonto. “Ha voluto che fossimo tutti insieme – ha raccontato Valeria – io pensavo fosse solo una festa per lui, invece a un certo punto si inginocchia, e ricordo ancora le urla di gioia di sua mamma”.

Il racconto di Valeria Angione sui social

La creator, che con i suoi contenuti ironici e leggeri è diventata un volto amato del web, ha condiviso anche i retroscena della giornata. Con autoironia ha spiegato che l’unico ricordo nitido prima della proposta era legato a un momento scherzoso: «Io con questi fiori sulla testa che parlavo di Twilight, mentre lui era agitato e sudava per l’organizzazione».

Il post pubblicato da Valeria porta una frase emblematica che ha subito fatto sorridere i fan: “La vostra insegnante di Twilight e il vostro insegnante di tecnologia si sposano”. Un modo affettuoso per richiamare i ruoli che lei e Luca hanno spesso interpretato nei contenuti sui social.

Il ringraziamento ai fan

Subito dopo l’annuncio, i social dell’influencer sono stati presi d’assalto. Tra commenti, reaction e messaggi privati, la coppia è stata sommersa dall’affetto del pubblico. «Non riuscivo ad aprire i DM, si erano bloccati – ha raccontato Valeria – è stato un tripudio d’amore, davvero non so come ringraziarvi».

L’attrice ha ammesso di essersi sentita sopraffatta dall’emozione: «Ieri a cena mi sembrava di avere il sottofondo offuscato, solo oggi ho ricominciato a parlare». Un sentimento condiviso anche da centinaia di fan, che hanno riempito le bacheche di messaggi di auguri e di sostegno.