Variazione di palinsesto in arrivo nella programmazione che va dall'1 al 7 settembre 2025, con una serie di novità che riguarderanno in primis la rete ammiraglia del Biscione.

I cambiamenti interesseranno l'appuntamento serale con La notte nel cuore, la fortunata soap opera turca della domenica che, eccezionalmente per questa settimana, andrà in onda con un doppio appuntamento, previsto anche martedì 2 settembre.

If you love, invece, per lasciare spazio al ritorno de La forza della donna nello slot orario delle 15:45 andrà in onda in versione ridotta.

La notte nel cuore raddoppia di sera: variazione palinsesto 1-7 settembre

Il palinsesto serale di Canale 5, nella settimana 1-7 settembre, prevede un raddoppio serale per La notte nel cuore.

La soap andrà in onda in via del tutto eccezionale anche martedì 2 settembre, con una nuova puntata speciale prevista dalle 21:40 alle 00:10 circa, subito dopo La ruota della fortuna.

Il secondo appuntamento settimanale è quello confermato di domenica 7 settembre, sempre nella stessa fascia oraria serale.

Dalla settimana successiva, invece, l'appuntamento con la soap tornerà a essere trasmesso soltanto di domenica sera (salvo ulteriori variazioni di palinsesto).

If you love viene ridotta in daytime dal 1° settembre

Le novità interesseranno anche il daytime pomeridiano, dato che dal 1° settembre verrà ridotta la durata di If you love nel pomeriggio.

Attualmente la soap sta andando in onda con un doppio episodio giornaliero, dalle 15:15 alle 17:15 circa, ma dal prossimo lunedì la durata verrà drasticamente tagliata a soli 30 minuti al giorno.

I nuovi episodi andranno in onda dalle 15:15 alle 15:45 circa in prima visione assoluta, seguiti poi dagli episodi inediti de La forza di una donna in prima visione assoluta, per poi cedere la linea al talk show Dentro la notizia, che segnerà il debutto di Gianluigi Nuzzi nel palinsesto di Canale 5.

Il successo del daytime pomeridiano Mediaset con If you love e La forza di una donna

In queste settimane estive, il daytime della rete ammiraglia Mediaset ha mantenuto la sua leadership nella fascia oraria che va dalle 14 alle 18:45.

Tra i titoli più apprezzati spicca soprattutto If you love che, pur essendo una serie decisamente leggera e meno impegnativa rispetto alle altre, ha registrato ascolti in costante crescita fino a raggiungere la soglia di 1,6 milioni di spettatori al giorno e uno share del 22%.

Ottimi ascolti anche per La forza di una donna che, nel tardo pomeriggio, ha appassionato una media di circa 1,7 milioni di fedelissimi spettatori, toccando punte del 25% di share e battendo ampiamente la concorrenza Rai.