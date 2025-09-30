Prendono il via mercoledì 1 ottobre in Sardegna, le riprese di una nuova serie televisiva, che andrà in onda su Rai1, e che ricostruirà uno dei casi di rapimento che maggiormente lasciarono l'Italia nell'angoscia e nell'ansia ai primi anni Novanta. La serie, titolo eloquente, ovvero "177 giorni - Il rapimento di Farouk Kassam", vede come protagonista principale Marco Bocci, nel ruolo di Fateh Kassam, il padre del bambino rapito in Sardegna a gennaio 1992 e rilasciato dopo diversi mesi.

L'attore umbro torna in una serie televisiva a distanza di due anni, dopo il successo della miniserie di Sky Atlantic dal titolo Unwanted - Ostaggi del mare, in cui interpretava il capitano di una nave da crociera, Arrigo Benedetti Valentini, chiamato a soccorrere un gruppo di migranti in mare e che poi si deve fare carico della loro sorte, in una difficile convivenza con i crocieristi presenti.

La trama e il cast della serie 177 Giorni - Il rapimento di Farouk Kassam

Le riprese della nuova serie avranno luogo tra Sardegna e Campania e dureranno in tutto 12 settimane, mentre verosimilmente non vedremo la fiction, che andrà in onda su Rai 1, probabilmente entro la primavera del 2026. Diretta da Carlo Carlei, questa serie, oltre che da Marco Bocci, viene interpretata - nel ruolo di Marion Bleriot, madre del bimbo rapito - dall'attrice francese Antonia Desplat, classe 1994 e che il grande pubblico conosce per il suo ruolo in Modi: "Tre giorni sulle ali della follia", in cui recitava la parte di Beatrice Hastings, la giornalista musa di Amedeo Modigliani.

Oltre ai due protagonisti principali, nel cast ci sono altri nomi molto noti e amati, come Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele ed Enrico Inserra.

Per il ruolo del piccolo Farouk Kassam, è stato scelto un attore esordiente, Filippo Papa.

La trama della serie che andrà in onda in sei puntate - suddivise in tre prime serate su Rai 1 - ricostruirà le vicende legate al rapimento del bambino nato in Canada, da padre belga di origini indiane e madre canadese. Un sequestro che tenne l'Italia intera col fiato sospeso per sei mesi e che fu opera del bandito Matteo Boe, in quegli anni latitante dopo essere stato l'unico a riuscire a evadere dal carcere dell'Asinara, e dei suoi complici.

La vera storia del sequestro di Farouk Kassam: che fanno oggi i protagonisti di quella vicenda

Il dramma di Farouk Kassam, un bambino di sette anni, e della sua famiglia prende il via il 15 gennaio 1992, quando il piccolo viene portato via dalla villa di famiglia di Porto Cervo.

A organizzare il tutto, è appunto Matteo Boe, uno dei più noti e pericolosi esponenti del banditismo sardo, che è oggi vive a Lula e fa il pastore. L'obiettivo dei sequestratori non è casuale: il bambino è infatti figlio di un noto albergatore e nipote di un visir. Per ottenere la liberazione del piccolo, la banda di Boe chiede un'ingente somma di denaro, che fu rivelata da un altro bandito sardo, Graziano Mesina.

Grazianeddu, come lo conoscevano tutti, venne fatto uscire dal carcere per mediare sulla liberazione del piccolo e ha sempre sostenuto che il riscatto pagato fu superiore ai 5 miliardi di lire. Mesina è morto lo scorso 12 aprile, era gravemente malato ma nonostante questo venne scarcerato appena qualche ora prima del decesso: nelle carte processuali, non vi sono conferme rispetto alla sua cifra indicata per il riscatto, ma quella somma è la stessa che viene riportata dal fotoreporter Antonello Zappadu, il padre del rapper Hell Raton e negli anni Novanta ritenuto un vero esperto di banditismo sardo.

Dalle anticipazioni tv riguardanti la serie su Farouk Kassam, si apprende che proprio il ruolo di mediazione di Graziano Mesina sarà centrale anche nella fiction. Come si ricorderà, le trattative furono complesse, aggravate dalla legge che congelava i beni delle famiglie coinvolte, ed ebbero dei risvolti drammatici: alla famiglia venne recapitato un lembo di orecchio del bambino, per testimoniarne la sua esistenza in vita. L'11 luglio 1992, Farouk Kassam fu poi finalmente liberato: oggi, a oltre 30 anni di distanza, quel bambino è diventato un imprenditore di successo, che vive tra la Sardegna, Dubai e Roma e che ha ereditato l'albergo di famiglia, uno degli hotel più noti e rinomati di Porto Cervo.