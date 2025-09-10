"Esprimere giudizi superficiali su relazioni altrui, senza conoscerne i fatti, è un po’ stupido": così inizia la replica piccata di Alba Parietti a Lucrezia Lante della Rovere. Tutto è nato lunedì 8 settembre, quando l’attrice, ospite a La Volta Buona, ha pronunciato un commento infelice su Alba Parietti: "Non sono come lei, che si innamora ogni cinque minuti".

Che cos'è successo a La Volta Buona

In occasione della prima puntata di La Volta Buona, Lucrezia Lante della Rovere, parlando di relazioni, ha tirato in ballo Alba Parietti: "Non sono come lei, che si innamora ogni cinque minuti".

Anziché glissare, l’attrice ha rincarato la dose nei confronti della collega, sostenendo che per le donne non è comune innamorarsi facilmente dopo la fine di una storia importante: "Beata lei".

L’ospite di Caterina Balivo ha concluso affermando che, dopo la rottura con il suo ultimo compagno, probabilmente Alba Parietti troverà presto un altro uomo.

La replica

Le dichiarazioni di Lucrezia Lante della Rovere non sono affatto passate inosservate ad Alba Parietti.

In un lungo post su Instagram, ha replicato alla collega, precisando che non aveva alcun diritto di menzionarla, visto che non si sono mai frequentate lontano dai riflettori: "La considero una buona conoscente. Se davvero mi conoscesse, saprebbe benissimo che la mia vita è tutt’altro da come l’ha descritta".

La showgirl ha poi rivendicato la sua età, sottolineando di aver avuto poche storie importanti: "Prima della mia ultima relazione, sono stata sei anni senza un partner". Da qui la convinzione che il commento di Lante della Rovere sia privo di fondamento: "Esprimere giudizi superficiali su relazioni altrui, senza conoscerne i fatti né la sostanza, non solo è arbitrario e un po’ stupido, ma rischia anche di diventare una forma di violenza, soprattutto quando lo si fa in pubblico, in una trasmissione televisiva".

Alba Parietti ha dichiarato che gradirebbe ricevere delle scuse non solo da Lucrezia Lante della Rovere, ma anche da Caterina Balivo, che a suo dire non ha battuto ciglio di fronte a quelle affermazioni.

Il parere del web

Lo sfogo di Alba Parietti è stato commentato da molti utenti e personaggi noti.

"Cara Alba, hai sbagliato a risponderle: diffida sempre delle donne che parlano male delle donne. Sua madre, Marina Ripa di Meana, non lo avrebbe mai fatto. Credimi, lei sì che ha sempre sostenuto le donne, perfino le rivali", ha affermato il giornalista Roberto Alessi.

Anche Monica Leoffredi è intervenuta, definendo le parole di Lucrezia Lante della Rovere "una dichiarazione inopportuna", e sottolineando come la replica di Alba Parietti sia stata "molto matura".