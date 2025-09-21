A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione di Amici, due ex allieve hanno ufficializzato la loro storia d’amore sui social. Il 21 settembre ha fatto il giro del web la foto che Antonia e Senza Cri hanno pubblicato su Instagram per confermare di essere una coppia. Nei mesi scorsi erano circolate molte voci sul loro legame speciale, ma solo nelle ultime ore le due cantanti hanno deciso di uscire allo scoperto, postando lo scatto di un bacio.

La dedica che emoziona i fan

Antonia e Senza Cri sono una coppia, e sono state loro stesse a confermarlo con una foto che hanno postato su Instagram poche ore fa.

Tra i fan di Amici c'è chi aveva notato un'intesa tra le cantanti già durante il programma, ma è solo dopo la finale che le due hanno cominciato a mostrarsi insieme sui social e in pubblico.

Antonia e Senza Cri UFFICIALIZZANO la loro storia.



Ci ricordiamo ancora quando, ad una pausa di registrazione, furono visti ma nessuno credeva a quello che avevamo scritto. pic.twitter.com/sNowlBW3Uw — AMICI NEWS (@amicii_news) September 21, 2025

"Sei tu la cura a tutto", ha scritto l'ex allieva di Rudy Zerbi in quella che gli utenti considerano come la prima vera dedica alla compagna da quando si conoscono.

A distanza di diversi mesi dalla fine della loro esperienza nella scuola, le due giovani si sono sentite pronte a condividere con i loro sostenitori un'immagine romantica e ricca di significato, quella in cui si scambiano un dolce bacio davanti ad altre persone.

La gioia dei sostenitori sui social

La notizia del fidanzamento tra Antonia e Senza Cri ha reso felici le persone che hanno creduto in loro sin dall'inizio, le stesse che in queste ore si sono esposte sui social per elogiare la loro scelta di uscire allo scoperto come coppia.

"Finalmente hanno ufficializzato la loro storia", "C'è chi le aveva viste vicine a una registrazione, ma nessuno ci aveva creduto", "Che belle, evviva l'amore", "Io sono estasiata da questa foto", "Sono saltata in aria quando ho visto la storia", "Mi sciolgo", "Lo sapevo", "Stiamo sclerando in molti vedo", "Bellissime", si legge su X da quando le cantanti dell'ultima edizione di Amici si sono mostrate complici sui loro canali social.

Conto alla rovescia per l'inizio di una nuova edizione

Tra pochi giorni inizierà la 25esima edizione di Amici: giovedì prossimo si registrerà la prima puntata, ma il pubblico potrà vederla su Canale 5 domenica 28 settembre a partire dalle ore 14.

Tra meno di una settimana trapeleranno i nomi dei ragazzi che studieranno nella scuola più famosa d'Italia in questa stagione, ovvero i cantanti e i ballerini che riusciranno a ottenere almeno un "sì" dai professori.

A proposito degli insegnanti, solamente Deborah Lettieri non sarebbe stata riconfermata: a completare la commissione interna di ballo, dovrebbe essere Veronica Peparini, che è già stata docente del talent in passato.