Domenica 28 settembre andrà in onda la puntata di Amici registrata giovedì scorso, di cui sono già disponibili tutte le anticipazioni. Al debutto, Maria De Filippi dovrà fare i conti con alcuni problemi tecnici: durante l’esibizione di Riccardo, il sistema delle leve dei professori andrà in tilt e la conduttrice proporrà al ragazzo di cantare una seconda volta per ricevere una valutazione equa. Il cantante otterrà la standing ovation del pubblico e verrà scelto da Rudy Zerbi per entrare nella sua squadra.

Piccoli intoppi al via

Il 28 settembre il pubblico di Canale 5 assisterà alla formazione della classe della 25ª edizione di Amici.

Nella prima puntata della stagione, però, non mancheranno alcuni intoppi, come quando il sistema delle leve si bloccherà e i professori non riusciranno a dare un giudizio sui ragazzi per un po' di tempo.

Questo problema tecnico si presenterà dopo il "no" di Anna Pettinelli a Riccardo, che però verrà salvato da Rudy Zerbi quasi immediatamente.

Maria De Filippi risolverà la situazione proponendo al giovane di ricantare il brano Ci vorrebbe il mare, e tutti i presenti apprezzeranno al punto da alzarsi in piedi per applaudirlo.

Alla fine, Riccardo otterrà la maglia da titolare grazie al "sì" di Zerbi, entrerà così a far parte della sua squadra.

I nomi di tutti gli alunni della scuola

Al termine della prima puntata di Amici 25, Maria De Filippi ufficializzerà il numero degli allievi della nuova edizione: 18 titolari, per la precisione 10 cantanti e 8 ballerini.

A rappresentare la categoria canto nella stagione 2025/2026 del talent, saranno: Michelle, Riccardo, Valentina, Michele, Penelope, Flavia, Plasma, Gabriele, Francesco e Opi.

I danzatori della classe, invece, saranno: Alessio, Alex, Tommaso, Matilde, Maria Rosaria, Pierpaolo ed Emiliano.

Il daytime, che andrà in onda lunedì 29 settembre, farà chiarezza sulle squadre del pomeridiano, anche perché alcuni alunni (chi ha ricevuto più di un "sì") dovranno scegliere il loro tutor.

In arrivo gare e sfide per i titolari

I 18 ragazzi che hanno ricevuto la maglia da titolare nel corso della registrazione della prima puntata saranno messi alla prova già a partire da giovedì prossimo.

Una volta completata la classe, gli insegnanti cercheranno di capire se le loro scelte siano state giuste e se gli allievi meritano davvero il banco.

Dal secondo appuntamento stagionale, inoltre, inizieranno le gare (una di canto e una di ballo a settimana), e chi non convincerà i giudici esterni andrà in sfida e rischierà l'eliminazione a pochi giorni dall'inizio dell'avventura all'interno della scuola.