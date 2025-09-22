Tra pochi giorni si formerà la nuova classe di Amici, ma sul web stanno già circolando i nomi di quattro ragazzi che avrebbero superato i casting estivi e per questo dovrebbero partecipare alla registrazione della prima puntata. Si dice che i professori potrebbero consegnare la maglia da titolare a qualcuno tra Michelle Cavallaro (ex de Il collegio e molto popolare su TikTok), Plasma 8003, Kora e Matteo Della Vecchia.

Chi parteciperà alla prima registrazione

Giovedì 25 settembre si registrerà la prima puntata della nuova edizione di Amici, ma i fan potranno vederla su Canale 5 domenica 28 a partire dalle ore 14 circa.

Tra alcuni giorni, dunque, sul web circoleranno i nomi di tutti gli allievi della classe 2025/26, quelli dei cantanti e dei ballerini che riceveranno il "sì" da almeno un docente del cast.

Di recente, però, All Music Italia ha svelato l'identità di quattro ragazzi che quest'estate avrebbero partecipato ai casting e li avrebbero superati brillantemente.

In lizza per la maglia da titolare, dunque, ci sarebbero:

Michelle Cavallaro , ex concorrente de Il collegio, "star" di TikTok ed ex fidanzata di Alex Wyse;

Plasma 8003 , rapper che in passato ha collaborato con Olly e con Alfa;

Kora , nome d'arte di Benedetta Cornalba, che si esibisce sia in italiano che in inglese;

, nome d'arte di Benedetta Cornalba, che si esibisce sia in italiano che in inglese; Matteo Della Vecchia, cantautore di origini napoletane che l'anno scorso ha perso una sfida contro TrigNO.

Le scelte dei professori

Le anticipazioni che trapeleranno al termine della registrazione di Amici prevista il 25 settembre, faranno chiarezza sui cantanti che otterranno la maglia da titolare.

Spetterà ai professori scegliere i ragazzi piò meritevoli che tra quelli che si esibiranno davanti a loro nella prima puntata: agli aspiranti allievi basterà un solo "sì" per entrare nella classe, ma nel caso dovessero riceverne più di uno dovranno decidere loro da chi farsi seguire nella fase pomeridiana.

Nessun cambiamento nella commissione interna di canto

Michelle, Plasma 8003, Matteo e Kora dovranno convincere almeno uno tra Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per entrare a far parte della classe 2025/2026 di Amici.

Gli insegnanti dei futuri cantanti della scuola, infatti, saranno gli stessi delle ultime due edizioni: salvo colpi di scena, Maria De Filippi ha deciso di lasciare immutata la commissione interna di canto, anche a fronte del successo che i suoi rappresentanti hanno ottenuto l'anno scorso.

Un discorso diverso va fatto per il ballo: Deborah Lettieri non sarebbe stata riconfermata dopo una sola stagione, e al suo posto sarebbe stata richiamata la "veterana" Veronica Peparini.